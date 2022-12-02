Угонщики предпочитали «Жигули»

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району Севастополя завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в угонах транспортных средств и кражах имущества граждан.

Установлено, что на протяжении нескольких месяцев прошлого и текущего года ранее судимые за кражи парни 21 и 22 лет совершили три кражи и шесть угонов автомобилей ВАЗ.

Роли в преступной группе были заранее распределены: один проникал в автомобиль и путем подбора ключа запускал двигатель, второй в это время стоял на стреме. На угнанных «Жигулях» парни разъезжали по Севастополю, пока не заканчивался бензин, затем транспорт бросали. Один из угнанных автомобилей они сдали на металлолом, из другого — похитили аккумулятор и набор инструментов. Позже один из подельников похитил из кафе и сбыл случайному знакомому кофемашину стоимостью 150 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.