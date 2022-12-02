Театр танца временно разместят в Казачьей

Строительство нового культурно-досугового центра (КДЦ) в бухте Казачьей в Севастополе намерены завершить в апреле 2024 года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по видео-конференц-связи в ходе личного приема граждан полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым.

«Это действительно важный объект, у нас в Казачьей бухте большое количество людей проживает. В основном — это семьи военных. Объектов социально-культурной сферы фактически немного, по организации допобразования объектов практически нет кроме отдельных школьных кружков. Поэтому мы начали строительство объекта. [Он] достаточно масштабный — свыше 1 млрд рублей стоимость, будут созданы все условия для проведения кружков и занятий по дополнительному образованию: зрительный зал, интерактивные видеопоказы, сцена, репетиционный зал, библиотека, класс для занятия музыкой, хоровым пением, классные кружковые работы, много танцевальных залов и плюс еще летняя эстрада с парком. <...> В обозначенные сроки объект будет сдан», — цитирует М.Развожаева ТАСС.

Губернатор уточнил, что по контракту КДЦ должен быть достроен в апреле 2024 года.

По словам губернатора, строительная готовность культурно-досугового центра сейчас порядка 20%, решены сложные вопросы по техприсоединению к сетям.

Власти Севастополя предоставят в КДЦ площадку для репетиций Севастопольскому академическому театру танца, который пока не имеет собственного здания. «Так как я знаю, что [обратившаяся к полпреду жительница города] у нас — артистка балета Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова, уверен, что театр танца, который пока будет ждать своего отдельного здания, сможет репетиционной базой КДЦ в бухте Казачьей, в том числе, тоже пользоваться», — отметил М.Развожаев.

Здание театра танца первоначально собирались построить на ул.Руднева, но в конце ноября 2022 года потом появилась информация, что он будет размещен на Северной стороне Севастополя.