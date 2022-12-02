Тарифы на электроэнергию для СНТ теперь зависят от объема ее потребления

С 1 декабря 2022 года для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) Севастополя введена дифференциация тарифов на электроэнергию, зависящая от объема ее потребления.

На один садовый земельный участок или огородный земельный участок в СНТ установлены три диапазона тарифов:

— 1 диапазон — до 150 кВт*ч включительно — 4,13 руб./кВтч;

— 2 диапазон — от 151 кВт*ч до 600 кВт*ч включительно — 4,86 руб./кВтч;

— 3 диапазон — свыше 600 кВт*ч — 8,05 руб./кВтч.

Верхний лимит второго диапазона действует с 1 мая по 30 сентября. Зимой — с 1 октября по 30 апреля — лимит в шесть раз выше — 3600 кВт*ч, сообщили в управлении по тарифам.

Жителям СНТ, использующим электрическую энергию для отопления можно перейти на прямые договора с ООО «Севэнергосбыт» и оплачивать потребленную электрическую энергию второго диапазона по тарифу первого.

В управлении уточнили, что если дома в СНТ оборудованы в установленном порядке электроотопительными установками и (или) кухонными электроплитами, что обязательно должно быть подтверждено техническим паспортом, выданным ГУП «БТИ», платить за потребленную электрическую энергию будет намного выгоднее. Цены (тарифы) для данных категорий потребителей установлены с учетом понижающего коэффициента — 0,75.

Справка

До 1 декабря 2022 года тариф на электроэнергию для СНТ составлял 4,46 без разделения на диапазоны потребления.