Социальная догазификация не будет иметь срока

Постановлением правительства РФ программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно подводят газ к домовладениям граждан, теперь будет действовать бессрочно.

Программу расширили. Теперь медицинские и образовательные организации также смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям. Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Пока подключили 212 домов из 18 тысяч

Первоначально программу социальной газификации должны были выполнить к концу 2022 года. Такое поручение давал президент РФ Владимир Путин правительству страны и региональным властям. Газ должны были довести к домам и подключить бесплатно (это называется «нулевое подключение») в населенных пунктах, где уже имеются газораспределительные сети.

В Севастополе в программу социальной догазификации включили более 18 тысяч домовладений, но к октябрю 2022 года удалось подключить только 212 домов. Такие данные сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В конце ноября мониторинг выполнения социальной газификации в Севастополе провел сенатор Сергей Колбин. По его данным, через портал единого оператора газификации подано 2 583 заявки на подключение объекта капитального строительства на догазификацию, заключен 31 комплексный договор на проектирование и строительство сети газопотребления, 448 договоров — на технологическое присоединение объектов капитального строительства.

По мнению С.Колбина, проблема, серьезно замедляющая темпы социальной газификации в регионе в том, что «дома и земельные участки граждан, относящихся к льготным категориям, не всегда оформлены в собственность согласно законодательству Российской Федерации», но с гражданами проводится разъяснительная работа.