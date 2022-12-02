Волонтерам помогут с помещением и материалами

«Представитель волонтерской организации Ольга Коваленко обратилась ко мне с важной инициативой: около двухсот добровольцев изготавливают для фронта маскировочные сети, готовят и упаковывают сублимированные сухие пайки, которые превращаются в горячее питание в полевых условиях, делают окопные свечи. Все это волонтеры делают на дому или в неприспособленных условиях. Они просят помочь с помещениями и материалами. Дал поручение, чтобы оказать им необходимую помощь», — сообщил губернатор в соцсетях.

Как рассказала «Севастопольской газете» участница движения «Защитники-2022» Ирина Семенова, в помещении особенно нуждаются волонтеры, которые плетут маскировочные сети. Есть проблема и с парафином для окопных свечей. А женщины из подразделения «Полевая кухня» зачастую готовят полуфабрикаты каждая в своей квартире, а раз в неделю собираются у одной из участниц движения в частном доме, чтобы запаковать продукцию для пересылки в зону СВО.