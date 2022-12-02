Полуденный выстрел и Пост №1 станут городскими традициями официально

В уставе Севастополя предложено прописать исторические и культурные традиции, сложившиеся на территории города, для их сохранения и развития.

Первая из них — полуденный выстрел с Константиновской батареи. Традиция существовала еще с дореволюционных времен. Попытки ее возродить предпринимались неоднократно.

— В 1819 году Севастополь стал первым в России городом, где появилась традиция полуденного выстрела из пушки. Данный выстрел стал производиться по приказу командующего Черноморским флотом адмирала Грейга в качестве сигнала, по которому проверялись и устанавливались корабельные, церковные и адмиралтейские часы. В советское время его отменили, а возродили традицию только в 1982 году накануне 200-летия Севастополя. Однако в 2003 году традиция была вновь отменена в связи с отсутствием холостых снарядов необходимого калибра. Теперь же каждый день ровно в полдень в городе слышен звук пушечного выстрела, который производится с Константиновской батареи, — объяснил одно из предполагаемых изменений в уставе города спикер заксобрания Владимир Немцев.

В качестве второй исторической традиции проектом закона предлагается установить «Вахту памяти» на Посту №1 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

— 9 мая 1973 года на площади Нахимова был открыт Пост №1, который на сегодняшний день является визитной карточкой города Севастополя. С тех пор «Вахта памяти» у Вечного огня не прерывалась ни разу, даже в 1991 году, когда из 148 постоянно действующих постов по всему бывшему Советскому Союзу одновременно прекратили свое существование все, кроме одного — нашего севастопольского, — отметил В.Немцев.

Пост №1 — традиция Севастополя, которой в этом году исполнилось 49 лет. За это время «Вахту памяти» у Вечного огня несли более 75 тысяч школьников севастопольцев

Проект закона был принят в первом чтении единогласно.