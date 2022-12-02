На пляже в Любимовке откопали средневековый гончарный центр

На Северной стороне Севастополя, на территории, где планируется построить рекреационный кластер, археологи провели полевые исследования. Выяснилось, что в его границы попадает объект археологического наследия «Гончарный центр Усть-Бельбек», который датируется VII-X веками.

Археологи предложили два варианта. Строительство туристического комплекса в Любимовке можно вынести за пределы гончарного центра — таким образом, объект археологического наследия будет сохранен. Ну а при невозможности изменения проекта, провести спасательные археологические работы: раскопать и изъять все археологические ценности. Об этом говорится в акте историко-культурной экспертизы, подготовленной симферопольским специалистом музея-заповедника «Неаполь Скифский».

Согласно документу, площадь гончарного центра — комплекса керамических мастерских в устье реки Бельбек — около 0,44 га. Обнаружил его во время раскопок в 1989 году херсонесский археолог Олег Савеля.

Устье р.Бельбек считалось традиционным местом производства керамики и в позднее время. Самый известный владелец заводов — Федор Оттович Шталь. В 1880 году он открыл кирпично-черепичный завод в своем имении «Алькадар» в районе современной Любимовки. Для изготовления кирпича и черепицы использовали глину из карьеров у реки Бельбек. Кирпич использовали даже для императорского дворцав Ливадии. Кроме того, в 19 веке здесь работали заводы помещиков Шишкова, Бибикова и Перовских.

Площадь детальных археологических исследований летом 2022 года составила 11,79 га. Любопытно, что при разведке археологи использовали, в том числе, немагнитные тележки с установленными датчиками, которые измеряют магнитное поле. Например, каменные конструкции из известняка создают отрицательные аномалии, а гончарные печи — положительные. В итоге специалистам удалось выявить магнитные аномалии, указывающие на наличие закрытых археологических комплексов. Но «сверху» территория выглядит довольно-таки уныло.

«На момент проведения археологических разведок в 2022 г. территория гончарного центра представляла собой территорию древних глиняных карьеров и сосредоточенных вокруг них инфраструктурного участка городского пляжа «Любимовка»: парковку автомобильного транспорта, площадки для сбора твердых бытовых отходов, стихийных свалок бытового мусора, грунтовых автомобильных дорог и заброшенных площадок для рынка сувениров», — говорится в акте экспертизы.

Как сообщала «Севастопольская газета», туристско-рекреационный кластер на Северной стороне должен появиться в районе пляжей «Альбатрос» и «Любимовка». Он будет построен на частные инвестиции.