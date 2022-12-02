Курчатовский институт будет участвовать в создании виноградного питомника

Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «Массандра» Валерий Тройчук.

«Наше производственное объединение «Массандра» приняло решение стать участником комплексного научно-технического проекта по созданию инновационного селекционного питомниководческого центра российских автохтонных сортов винограда в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства совместно с НИЦ «Курчатовский институт» и <...> [институтом] «Магарач», — сказал В.Тройчук, выступая на сессии «Биогенетические технологии для виноградарства и виноделия — новая эра», организованной на II Конгрессе молодых ученых.

Ожидается, что к 2025 году специалисты питомника вырастят первые саженцы автохтонных сортов. В качестве планируемых результатов работы центра представитель компании назвал разработку новой технологии выделения клонов российских автохтонов, создание полевой коллекции сортов, развитие методов выращивания посадочного материала и другие. Ученые должны будут в рамках прикладных исследований провести генетическую паспортизацию автохтонных сортов РФ, подобрать методику контроля их заболеваемости и путей оздоровления с помощью молекулярно-генетических подходов, уточнил он.

«Задачи, которые мы перед собой ставим как производственники, — это организация промышленного производства посадочного материала, апробация и оптимизация разработанных технологий. <...> [Мы также намерены] создать производство саженцев высшей категории качества, элитный материал, необходимый для закладки безвирусных маточников российских автохтонных сортов. Чтобы мы могли здоровый качественный материал размножать и распространять по всей стране», — заключил представитель «Массандры».

Отрасль виноградарства и виноделия в России сегодня активно развивается, стимулом для этого выступило присоединение Крыма в 2014 году, отметил, в свою очередь, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«И сегодня мы, хоть никто не мог представить, но на мировой арене возникли снова как великая винная держава. Они (представители других стран — прим. ТАСС) все это уже прекрасно понимают», — отметил ученый.

О конгрессе

II Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 1–3 декабря. Ожидается, что в нем примут участие более трех тысяч гостей из России и более 40 стран мира. Они будут участвовать в панельных дискуссиях, питч-сессиях и мастер-классах, круглых столах и других мероприятиях. Программа включает в себя семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в России.