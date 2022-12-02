Крымские ученые клонируют растения для сельского хозяйства

Ученые Крымского федерального университета клонируют востребованные сорта растений и производят посадочный материал в промышленных объемах, в частности павловнии — дерева, поглощающего углекислый газ в больших объемах.

«Задача по разработке технологии размножения такого растения, как павловния, возникла год назад в рамках создания в стране карбоновых полигонов. Это дерево поглощает углекислый газ в больших объемах. Кроме того, древесина относится к ценным породам и используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, в судостроительстве, а листья богаты белками, волокнами, микроэлементами и обладают хорошей усвояемостью, используются для кормления скота. Заказчик обратился к нам с просьбой клонировать тысячу экземпляров данного дерева», — рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений КФУ им. В.И. Вернадского Лавр Крюков.

Растение, которое необходимо клонировать, стерилизуется и помещается в пробирку. Затем под влиянием различных питательных элементов и определенных гормонов ученые могут управлять его ростом. Процесс выращивания растения от пробирки до готового саженца занимает один месяц. Основным преимуществом метода микроклонального размножения является возможность вырастить неограниченное количество саженцев.

«Метод культуры ткани используется для сохранения сортовых признаков исходного растения. Для этого берется часть корня, листа или черенка и помещается в специальные условия с питательной средой», — поясняет специалист.

Микроклонирование используется в Крымского федеральном университете для решения рутинных задач сельскохозяйственного растениеводства, а также специфических — например, размножения определенных сортов, интересующих фермеров.

На данный момент в научно-производственной лаборатории КФУ находится около 200 тысяч клонов растений, среди них — виноград, земляника, хризантема, гвоздика и другие. Такое количество обусловлено договорными работами и спросом со стороны предпринимателей. Лаборатория микроклонального размножения растений была создана в вузе в рамках выигранного мегагранта.