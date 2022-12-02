Госпошлину на изменение договоров аренды значительно уменьшат

Ожидается, что с 1 января 2023 года вступит в силу законопроект об уменьшении госпошлины для физических и юридических лиц, а также законопроект, который позволит ускорить процесс освоения земель для жилищного строительства и сельского хозяйства.

Совет Федерации одобрил законопроект, уменьшающий размер государственной пошлины за регистрацию соглашений об изменении и расторжении договоров аренды. Законопроект устанавливает пошлины для физических лиц в размере 350 рублей (вместо 2 000 рублей), для юридических — 1 000 рублей. (вместо 22 000 руб.). Решение позволит устранить необоснованные расходы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, совершенствует правоприменительную практику.

При этом размеры госпошлины за регистрацию сделок с недвижимостью останутся прежними: 2 000 рублей для граждан и 22 000 рублей для организаций.

Также сенаторы одобрили разработанный Росреестром законопроект, который предусматривает сокращение с 30 до 20 дней сроков предварительного согласования предоставления участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также решения об их предоставлении. Если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию — с 45 до 35 дней.