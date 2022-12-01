Волонтеры делают для участников СВО домашние сушеные супы

Каждую неделю из Севастополя на передовую волонтеры отправляют более 800 порций сухих домашних супов. «Производство» планируется расширить почти в два раза.

Двор дома в одном из садовых товариществ — главном пункте «Полевой кухни» — завален мешками с овощами: капуста, картошка, свекла, морковь. По выходным здесь собираются до полутора десятка человек — упаковывать уже подготовленные составляющие сушеных супов. «Полевая кухня» — это одно из подразделений волонтерского движения «Защитникам-2022», которое за последние два месяца приобрело серьезный масштаб. К организации уже присоединились более пяти тысяч человек.

«Сама идея по изготовлению сухих супов возникла у жительницы Симферополя — «Мамы Маши». Мы решили не оставаться в стороне. Рецепт борща взяли у нее, а потом придумали рецептуру еще шести супов. В итоге делаем гороховый, грибной, гречневый, перловый, рисовый и суп-лапшу», — рассказала волонтер движения Людмила Полеева.

Перед тем, как заняться фасовкой супов, волонтеры всю неделю подготавливают продукты: мясо и овощи сначала нужно отварить, нарезать и высушить в специальных сушилках. Мясо отваривается со специями. На еженедельную упаковку требуется не менее 40 килограммов свинины и курицы. В пакетики с супами женщины также кладут зелень, сухарики и стикеры с майонезом, солью и копчености — с ними гороховой суп вкуснее. Чтобы получить суп, сухую смесь нужно просто залить кипятком и дать настояться 10-15 минут.

«Крупы мы закупаем в хлопьях, большими партиями. Сейчас даже из гороха делаются хлопья. Кстати, супы у нас получаются вкусными — ребятам-бойцам они очень нравятся, просят делать побольше», — рассказала Л.Полеева.

В дополнение к супам волонтеры отправляют сало. А еще они делают всевозможные сладости: батончики из меда, фруктов и орехов, варят варенье и повидло, пекут булочки, блины и печенье. Эти скоропортящиеся продукты передают с бортами санавиации, так что испортиться ничего не успевает.

Конечно, все это делается силами и на средства самих севастопольцев. Например, пасечники подарили около 50 килограммов меда и планируют подарить еще. Кто-то привозит овощи, кто-то покупает мясо, печет печенье, а кто-то отправляет волонтерам деньги, пусть даже небольшие. Переводы приходят и из других городов. Недавно «Фронтовые швеи» из Санкт- Петербурга перечислили 10 тысяч рублей.

Кроме того, средства собираются на ярмарках — ближайшая пройдет 3 декабря в парке «Лукоморье».

«Конкретно в нашем подразделении состоит около 40 активных участников — это жены и матери военнослужащих и просто неравнодушные люди. Вот у Людмилы Полеевой нет родственников, которые участвуют в СВО, но она не смогла остаться в стороне. Много женщин, которые уже вышли на пенсию, но есть и работающие — по вечерам и на выходных они готовят, шьют, вяжут и варят варенье», — рассказала волонтер Ирина Семенова.

Мужчины тоже помогают, но, в основном, физически: довезти мешки и коробки продуктов, доставить в пункты назначения уже расфасованные подарки. Это процесс бесконечный.

Кроме «Полевой кухни» у волонтерского движения есть еще несколько подразделений: люди, которые что-то делали небольшим силами, объединились в одну организацию. Они изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, шьют белье, вяжут теплые вещи, собирают средства на покупку снаряжения. У каждого подразделения свои задачи, но все вместе они занимаются общим делом. Присоединиться к движению можно, зайдя по ссылке в Телеграм-канал ZащитникамV2022: https://t.me/zashitnikam2022.

«В Севастополе, оказывается, живет столько хороших, неравнодушных людей. Некоторые ситуации меня трогают до слез: недавно мы покупали иконки, чтобы положить их к каждой паре шерстяных носков. Во Владимирском соборе я попросила 20 штук, а когда хотела заплатить, женщина деньги не взяла, а сказала: «Не нужно, это от меня». И таких историй — десятки», — рассказала И.Семенова.