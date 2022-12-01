В Крыму разрешат запускать салюты в новогоднюю ночь

Власти Крыма разрешат гражданам использование пиротехники в новогоднюю ночь, запрет на которую был введен в конце августа на время специальной военной операции.

Теперь же решено сделать исключение, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он объяснил, что за бюджетный счет салюты и фейерверки на Новый год устраивать нельзя, а в частном порядке — можно.

«В частном порядке, пожалуйста, пусть все приобретают. В новогоднюю ночь будет разрешено», — сообщил С.Аксенов.

Руководителям муниципалитетов глава Крыма посоветовал при организации новогодних праздников «учитывать моральный аспект в соответствии с временем, и проводить все в определенных рамках».

Запрет на салюты касается пиротехнических изделий второго и третьего класса опасности — это петарды, бытовые салюты и фейерверки. Исключение сделано для хлопушек, бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов — изделий, соответствующих первому классу опасности.