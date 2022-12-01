Сельское хозяйство Севастополя эффективно убыточно

На сессии Законодательного собрания 1 декабря депутаты заслушали отчет директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой об итогах работы ее ведомства в 2020 и 2021 годах.

Из выступления следует, что на протяжении последних лет в Севастополе отмечается положительная динамика роста валового сбора винограда, вместе с тем в 2020 году зафиксировано небольшое снижение урожайности винограда, что обусловлено закладкой молодых виноградников.

В отношении косточковых и семечковых культур также наблюдается тенденция к снижению валового сбора в 2020 и 2021 годах — это обусловлено погодными условиями.

Н.Скорюкова рассказала о господдержке сельхозпроизводителей. По ее словам, в рамках госпрограммы в 2020 – 2021 годах из федерального и местного бюджета им было выдано в общей сложности 770 миллионов рублей.

Представляя мультимедийную отчет-презентацию глава департамента сельского хозяйства неоднократно оценивала работу своего ведомства как высокоэффективную.

В прениях парламентарии задали докладчику многочисленные вопросы.

Рынки, ярмарки и парковки

Депутат Василий Пархоменко поинтересовался целесообразностью приватизации всех пяти рынков Севастополя. Подобная идея вынашивается где-то в недрах городской власти.

— У нас сейчас пять рынков, они принадлежат городу. Что выиграют севастопольцы после реализации этого проекта? — спросил В.Пархоменко. Его также волнует, какая доля сельскохозяйственной местной продукции реализуется на рынках города.

Ответ главы сельхоздепартамента оказался с географическим акцентом. Она рассказала депутатам, что Севастополь неразрывно связан с Крымом, поэтому продукты из разных регионов перетекают из субъекта в субъект. Но доля продукции севастопольских фермеров все-таки незначительна из-за того, что наш регион также поставляет сельхозпродукцию в другие регионы.

— Поэтому в процентном отношении я не могу сказать, сколько местной продукции на рынке. Мне кажется, 5%. На самом деле — это нормально, потому что наша продукция также идет в другие регионы. А все, что мы получаем от садов, рыбной отрасли, виноградарства есть в наших магазинах и на прилавках, — уверена Н. Скорикова.

По ее мнению, рынки должны остаться в государственном собственности, а их работу она назвала эффективной, не смотря на то, что возле них фактически нет бесплатных, да, собственно, и платных парковок. Об этом ей напомнили несколько депутатов.

— У торговых центров наличие парковок обязательно, а вот возле рынков — нет. Например, на Юмашевском рынке бесплатной парковки нет, место, что было предусмотрено под эти нужны, заставлено ларьками. Земельный участок на месте парковки на 5-м км находится в аренде у компании «Новый плюс» из Симферополя. Этот предприниматель сдал парковку в субаренду, но в то же время получил субсидию из бюджета города, — попросила разъяснений удивленная Елена Глотова.

Но на вопрос депутата ответа нет, только обещания продолжить работу в данном направлении.

Севастопольский терруар

Депутат Вячеслав Камзолов задал вопрос о перспективах развития Севастопольского терруара. Он хотел знать, появится ли у виноградарей — участников приоритетного севастопольского проекта обещанная правительством возможность строить на сельскохозяйственных землях (виноградниках) винодельни, дегустационные залы и небольшие отели.

— При разработке ПЗЗ обсуждался вопрос размещения малых виноделен на виноградных плантациях для привлечения туристов и горожан. Какая ведется работа в этом направлении? Какие перспективы у наших виноделов? — спросил В.Камзолов.

Н.Скорикова с гордостью назвала терруар важным севастопольским проектом.

— Мы имеем полное взаимодействие нашего департамента с проектом «Терруар Севастополь» и считаем его большим достижением этого года. Это огромный сдвиг. Мы уже перешли к практическому воплощению...[...] создали комиссию при департаменте, которая оценивает возможности и выдает свое соглашение на то, чтобы участники, если не более 1 га, имели возможность строить свои винодельни. Поэтому сейчас работа ведется уже. На самом деле, после принятия ПЗЗ войдет в свою новую фазу, — витиевато объяснила глава сельскохозяйственного департамента, что реально делается по этой проблеме.

Винзавод и потерянные миллионы

Депутат Антон Пархоменко в очередной раз обратил внимание собравшихся на работу подведомственного департаменту сельского хозяйства Севастопольского винодельческого завода (СВЗ), чью работу докладчица также назвала эффективной.

— Смотрим цифры. В 2020 году ГУП АО СВЗ не платил в бюджет ничего. 2021 год — один млн рублей. Один млн — это фонд оплаты труда одного сотрудника вашего департамента! Это мизерная сумма. При этом мы знаем, что 2022 году завод получил субсидию в 30 млн рублей на покрытие своих расходов. Мы еще доплачиваем заводу, чтобы он производил шампанское, — возмутился А.Пархоменко.

— Да, я могу сказать, что предприятие работает эффективно. Потому что предприятие находится в полном цикле своей работы. [...] У него сложная история , она длится с 2015 года, когда был взят большой кредит, но за последние два года ни одной копейки кредита не было и сама кредиторская задолженность снизилась с 350 млн рублей до 120 млн рублей. На сегодняшний день она составляет 190 млн руб. С 2020 года кредиты уже предприятием не берутся и они справляются с этой сложной финансовой ситуацией самостоятельно — это положительная динамика, — отчиталась Н.Скорикова.

Во всем виноват коронавирус

О снижении показателей в сельском хозяйстве поинтересовался спикер парламента Владимир Немцев.

— В 2021 году по сравнению с 2020 на 25,4% существенно снизилось производство скота и птицы на убой; молока — 19,1%; яиц — 11,6%. При этом средства господдержки по сравнению с предыдущим годом выросли, — сообщил В.Немцев и задал риторический вопрос, что делает департамент, чтобы улучшить показатели?

— На самом деле поголовье сохранено. На сегодняшний день, включая личные подсобные хозяйства, мы насчитываем в городе чуть больше тысячи голов скота. Что касается крестьянско-фермерских хозяйств, то существует два предприятия, с которым мы работаем и они получают субсидии. У них 110 голов. В целом, когда была пандемия, мы хозяйства не считали, поскольку они не субсидировались, — опровергла печальную статистику глава сельскохозяйственного ведомства.