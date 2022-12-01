Салюты на Новый год официально не разрешали

Власти Крыма разрешают использовать в новогоднюю ночь лишь хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Остальная пиротехника останется под запретом, сообщили 1 декабря в пресс-службе главы республики.

Днем ранее глава региона Сергей Аксенов сказал, что власти Крыма разрешат гражданам использование пиротехники на территории полуострова на Новый год, запрет на это был введен летом на время специальной военной операции.

«Никаких изменений в пункт 2-1 указа главы Республики Крым от 9 сентября текущего года в преддверии новогодних праздников не вносилось. Напомним: данным документом введен запрет на использование всех пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Это хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Данные изделия использовать можно», — цитирует сообщение ТАСС.

Крым и Севастополь несколько раз подверглись атакам. Российская система ПВО успешно перехватила большинство целей, выпущенных Вооруженными силами Украины по территории Крыма. В конце августа в республике ввели ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников.