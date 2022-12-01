На Приморском бульваре клумбы «под черным паром»

Почему клумбы, которые в южном городе должны радовать цветением и зеленью круглый год, зимой стоят голыми, пыталась выяснить «Севастопольская газета».

На аллее у театра им.Луначарского сейчас ведутся земляные работы: сотрудники ГБУ «Парки и скверы» меняют грунт на патерных клумбах. В ближайшее время, как рассказали озеленители, они приступят к высадке тюльпанов, которые, как известно, зацветут в середине апреля и будут радовать севастопольцев своим видом две, максимум три недели.

Как правило, к 9 мая все это тюльпановое великолепие отцветает, через какое-то время луковицы выбирают из грунта, а на их место высаживают «летники», век цветения которых также непродолжителен. Уже в октябре клумбы на Приморском бульваре освобождают и от них, оставляя на всеобщее обозрение унылые прямоугольники чернозема.

Именно на этих участках сейчас ведется активная работа по замене, как объяснили озеленители, истощенного за летний период грунта.

Заметим, что ежегодный севастопольский трехнедельный «парад тюльпанов» обходится городу недешево — в 2018 году на приобретение луковиц затратили 7,2 млн рублей, в 2020 и 2021 — по 4,7 млн рублей. Прибавьте сюда трудозатраты на посадку луковиц, а потом их выкопку.

Почему зимой клумбы Приморского бульвара выглядят столь уныло, рабочие предложили узнать у руководства «Парков и скверов».

Обещают подумать

В техотделе предприятия «Севастопольской газете» объяснили, что ведется частичная замена грунта, с добавлением торфа, что должно обогатить почву для грядущей высадки тюльпанов. После замены земля должна постоять еще некоторое время «под паром».

Сотрудник техотдела Елена Татаринцева немало удивилась вопросу, почему на клумбах Приморского бульвара зимой ничего не цветет. По ее словам, жители города просят, чтобы по весне коврами цвели тюльпаны и даже считают это севастопольской традицией.

Но этой самой традиции всего-то несколько лет, а прежде было по-иному — на клумбах росли вечнозеленые растения, которые составляли постоянную часть любой цветочной композиции. То есть, к самшиту, сантолинам или буксу в сезон просто досаживали цветущие растения.

Узнав о такой практике, Е,Татаринцева пообещала вынести этот вопрос для обсуждения. Правда, добавила, что для принятия подобного решения необходимо утверждение на уровне департамента городского хозяйства.

— Будем думать, — пообещала специалист.

У соседей по-другому

На самом деле, на Южном берегу Крыма и, в частности, в Ялте, все иначе. Тамошние озеленители в ноябре отчитались о высаженных 78 тысячах кустов цветочной рассады, которые будут всю зиму украшать центр города и поселки Большой Ялты.

Заметим, что только треть из высаженных растений — луковичные: тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Кроме них, на ялтинских клумбах высадили морозоустойчивую декоративную капусту (брассику), которая будет цвести и в январе, и в феврале. В дополнение к капусте в вазонах и кашпо посадили ампельную виолу и маргаритки, которые также будут цвести зимой.

А у нас так нельзя?

Можно было бы, если бы...

За экспертным комментарием «Севастопольская газета» обратилась к известному в городе специалисту в области озеленения, а сейчас индивидуальному предпринимателю Антону Ломбергу.

Для начала, он напомнил, что круглогодично цветы на Приморском бульваре не цвели никогда, а заодно сказал, что не является сторонником высадки на клумбах вечнозеленых растений.

— Я никогда не поддерживал высадку на клумбах Приморского бульвара самшита, поскольку клумбы должны быть из года в год разными, а многолетние кустарники фиксируют орнамент, и тогда цветник можно менять исключительно цветовыми решениями, — считает А.Ломберг.

По его словам, равняться с Ялтой по масштабам цветников нам тоже не стоит. Декоративная капуста — очень дорогостоящий материал, и тоже однолетний, на лето его надо менять.

Альтернативу, по его мнению, могут составить виола и маргаритка, которые высаживаются в грунт осенью, но зацветают огни весной.

Что касается луковичных, то для них нужен зимний покой, и если мы хотим видеть весной тюльпаны, надо пережидать зиму с «голыми» клумбами. Другой вопрос, нужны ли городу тюльпаны в таком количестве?

— У каждого свои предпочтения. Я согласен, что тюльпаны нужно использовать в декорировании городских улиц, но не уверен, что именно на центральных клумбах. Тюльпанами можно подчеркивать пешеходные дорожки, высаживать их по газонам. Их также рационально высаживать под что-то, например, под хосты, в теневых местах. Вариантов много, с этим должны работать цветочные оформители, — сказал А.Ломберг.

Справка

Пар — это поле свободное от возделываемых культур определенное время, в течение которого его обрабатывают, удобряют и содержат в чистом от сорняков состоянии. Это дает возможность почве накопить влагу, улучшить плодородие, а также эффективно бороться с вредителями растений.