На четырех исторических домах отремонтируют крыши

В домах на улице Большая Морская, 15, 16 и 34, а также в доме на ул.Генерала Петрова, 1 отремонтируют крыши. Работы планируется выполнить в 2023 году.

Севнаследием была согласована научно-проектная документация для более 50 многоквартирных жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. Сейчас эта документация поэтапно реализуется в виде реставрационных работ.

В 2021-2022 году в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов по заказу Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя проведены реставрационные работы на четырех домах — объектах культурного наследия.