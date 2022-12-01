Депутат считает, что промышленность в городе надо восстанавливать

Таким образом депутат от КПРФ Василий Пархоменко отреагировал на отчетный доклад в Законодательном собрании заместителя губернатора Марии Литовко по реализации нацпроектов в 2021 году.

На этот раз В.Пархоменко раскритиковал критика коснулась выполнение в Севастополе целевого проекта «Производительность труда».

– Не знаю, что за умная голова подсказала правительству, что надо серьезно заняться производительностью труда. У меня такое впечатление, что не все знают, что это такое. Никакое серьезное производство без роста производительности труда невозможно, – свое выступление депутат начал с краткого ликбеза.

Для начала, он повторил озвученную ранее сумму программы на 2021 год — 235 тыс рублей.

– Оказывается некая фирма «Аззурро-Трейд» должна была разработать программу повышения производительности труда на предприятиях Севастополя. Разработали ли они, применялась ли она, повысилась ли производительность труда, – ничего на этот счет не известно. Зато мы на 200% выполнили план по получению адресной поддержки. Должны были оказать ее одному предприятию, а оказали двум. Вместо восьми человек, которые должны были обучиться по программе роста производительности труда, обучились сорок четыре, то есть план был выполнен на 500%, – не без иронии заметил депутат.

После этого он заявил, что приведенные в докладе цифры явно липовые, потому что они один к одному совпадают с цифрами 2022 года.

– Даже не удосужились немного с ними поиграть, чтобы произвести впечатление объективности. Это чистейшей воды фикция! Никто серьезно не занимается. Я, кстати, проанализировал, у нас в правительстве нет ни одного инженера или экономиста, который бы имел опыт работы на промышленных предприятиях! – продолжил депутат.

Он сослался на проект «Балаклавская марина», который назвал сомнительным, в том числе из-за бездумного уничтожения судостроительного завода «Металлист».

– Мы уничтожаем на корню, сносим завод, даже не сделав попытки перевести его в другое место. Промышленность Севастополя должна быть восстановлена, вместо того, чтобы слушать эти бесполезные отчеты!— возмутился депутат.

М.Литовко парировала высказывания данными, что рост производительности труда в 2021 составил 27% по отношению к предыдущему периоду.

– Но в этот проект в основной своей массе мы заходим в следующем году, и все мероприятия были подготовительными и инициативными, – объяснила она.