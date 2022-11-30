В индустриальном парке «Гераклид» будет ювелирное производство

Судя по видам разрешенного использования земельных участков, на площадках индустриального парка в Севастополе будут развивать автомобилестроение, целлюлозно-бумажное и фарфоровое производство, а также производство ювелирных издений.

Строящийся на участке в 78 га на пересечении Камышовского шоссе и ул.Шабалина индустриальный парк «Гераклид» планируют запустить в работу в начале 2023 года. Об этом, в частности, в октябре заявил директор департамента экономического развития Денис Профатилов, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания. По его словам, уже тогда готовность первых двух этапов парка составляла 90%, а началу работ на третьем (на территории бывшего мусоросжигательного завода) препятствует некачественно произведенные проектировщиками инженерные изыскания. Как раз по этой причине его документацию передали на утверждение Главгосэкспертизы.

Наполнением площадки производственными и иными мощностями, как было сразу заявлено, должны заняться предприниматели. То есть, город подготовит инженерную инфраструктуру под будущие производства, участки размежуют, а затем на каждом из них зашедшие на площадку компании-резиденты построят здания и помещения для своих частных проектов.

Согласно данным департамента экономического развития, о своем желании разместить производство на площадке «Гераклида» заявили 39 компаний.

Виды разрешенного использования образуемых в индустриальном парке земельных участков определены проектом. Среди них вполне предсказуемые — коммунальное обслуживание, деловое управление, склады, гаражи, автомобилестроение, легкая, фармацевтическая, электронная, пищевая и строительная промышленность. Есть и экзотические для Севастополя производства — целлюлозно-бумажная, фарфоровая и даже ювелирная промышленность.