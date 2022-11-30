В Думу внесен проект о порядке применения уголовного законодательства РФ в новых субъектах

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Панькина, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об определении порядка применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Законопроектом в том числе предлагается установить, что уголовное судопроизводство на территориях новых регионов осуществляется по правилам, установленным Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а преступность и наказуемость деяний, совершенных на их территориях до 30 сентября 2022 года, — даты подписания договоров о принятии новых регионов в состав России — определяются в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ, сообщает ТАСС.

Как отметил П.Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству, в законопроекте отражается «недопустимость поворота к худшему» при определении наказания обвиняемого — оно не будет ужесточаться, если российским законом предусматривается более суровое наказание. «И наоборот, если более жесткое наказание было предусмотрено законами, действовавшими на территориях новых регионов до 30 сентября, а российское законодательство предусматривает более мягкое наказание за аналогичное преступление, будет применяться российский уголовный закон», — добавил автор законопроекта.

Также вводится положение, согласно которому не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового субъекта РФ до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов.

«В случае, если деяние, по которому досудебное расследование проводилось до 30 сентября 2022 года, в соответствии с российским законодательством не является преступлением, или если отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, то уголовное дело возбуждено не будет», — пояснил П.Крашенинников.

Кроме этого, предусматривается возможность использовать в российском уголовном процессе доказательств по уголовным делам, полученных до 30 сентября 2022 года в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим на территориях новых субъектов. Отмечается, что решения, принятые судами этих субъектов до указанной даты, имеют законную силу.

Как уточняется в пресс-релизе, рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей предлагается применять на территориях новых субъектов с 1 января 2027 года.