Тысячи писем отправлены участникам СВО

Севастопольцы написали тысячи посланий военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Эти письма бойцы очень ждут, поэтому пишите их еще, но обязательно с душой.

Письма на передовую пишут школьники, студенты и взрослые: практически на базе всех образовательных учреждений Севастополя проходят подобные акции.

— Мы тоже рисовали открытки с пожеланиями для наших бойцов, в акции участвовала вся наша школа. У меня у самой сын — офицер, я понимаю, насколько это важно. Перед началом каждого урока я детям объясняла, как лучше сделать, что нужно подойти к делу с душой, — рассказала учительница ИЗО школы №15 Ольга Ситникова.

Российским военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, рисунки и письма от севастопольских детей передают с гуманитарной помощью. И порой приходит отклик. О таком случае рассказали в пресс-службе Севастопольского отделения «Единой России».

На одной из фотографий боец держит рисунок с портретом молодого человека в военной форме. Его автор — ученица «Образцовой студии изобразительного искусства» Дворца детского и юношеского творчества Надежда Максименко. Девушка нарисовала портрет своего 23-летнего брата — старший матрос Никита Максименко погиб на острове Змеиный.

«С 7 мая на 8 мая он выполнял задачи командования, находясь в самом эпицентре боя. Во время ударов неприятеля ранило его друга, Никита оказывал ему помощь, вынес его с поля боя. А также еще нескольких своих сослуживцев. Он знал, как оказать медицинскую помощь, даже сделал операцию по остановке крови из сонной артерии. Подбадривал тяжелораненых... «Ты будешь жить, живи», — говорил он. Никита помог еще многим, но «Байрактар» ударил в скалу, и кусок скалы отлетел в ногу», — рассказала девушка, что ей известно о брате.

Письма для участников СВО пишут и школьники, которые приходят на экскурсию в народный музей на 11-й береговой батарее. Дети желают бойцам поскорее вернуться домой живыми и здоровыми. Письма, написанные в музее перьевой ручкой и настоящими чернилами при свете керосиновой лампы, как в подземной школе во времена второй обороны Севастополя, отправят с гуманитарной помощью волонтеры движения «Защитникам-2022».

«Сейчас отсиживаться нельзя, ребятам очень важна наша поддержка. Письма пишут не только дети, их пишут чьи-то жены, матери — это может сделать любой неравнодушный человек», — говорит активный участник движения Ирина Семенова.

Пишите с душой

Совсем скоро, 5 декабря во всех регионах страны, в том числе и в Севастополе, пройдет Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка». Школьники, студенты колледжей и высших учебных заведений, представители молодежных общественных объединений готовят новогодние поздравления участникам спецоперации. Присоединиться к акции может любой желающий.

Волонтер Елена Афанасьева из Ленинградской области помогает отправлять письма на передовую. В своих постах «Вконтакте» она пишет, что участники СВО просят писем от детей, так как «это им греет душу — детский почерк, детские рисунки». Волонтер советует педагогам научить школьников не просто дежурно писать пожелания, а рассказать о себе, о своем классе, о городе и о своих увлечениях.

«Ясное дело, что дети не понимают, что писать. Есть ты — учитель, так расскажи, о чем писать... Предложи детям тему сочинения «Письмо герою на фронт или в госпиталь». И скажи, что лучшее письмо будет отправлено на фронт по-настоящему. Прочитай все сочинения вслух и спроси у ребят, а какое лучшее. Расскажи, учитель, ученикам своим, о чем писать надо: о семье своей , о городе в котором живешь, о классе, деревне или об увлечениях своих. И пусть ребенок спасибо скажет солдату, который Родину защищает», — советует Е.Афанасьева.

По ее словам, не надо распечатанных на принтере дурацких картинок, сикось накось раскрашенных дохлыми фломастерами, причем одинаковых: «Не могут твои дети в группе рисовать, возьми окуни ладошку ребенка в краску, одну в желтый, другую в красный и сделай отпечатки на большом листке. Подпиши под каждой ладошкой: «Катя, Лена, Серёжа, Петя...» шлют вам горячий детский привет из группы «Колобок»! Спасибо! Берегите себя! Мы вас ждем! Гордимся вами! Возвращайтесь, герои! Что, это сложно?»