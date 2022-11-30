Региональный оператор «Благоустройство Севастополя» переезжает

Офис регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «БГС» теперь будет находиться в гостинице «Крым».

В связи с переездом прием граждан и юрлиц на ул.Ленина с 1 декабря прекращается. С 12 декабря прием возобновится уже по новому адресу: ул.6-я Бастионная, 46 (гостиница «Крым»).

— В декабре срок аренды нашего офисного здания на ул.Ленина закончился, поэтому мы сняли помещение в гостинице «Крым», сделали ремонт. После переезда мы вновь будем готовы принимать наших клиентов, — сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе «БГС».

Прием граждан будет вестись в кабинете №101 (холл), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — в кабинетах 302 и 304 (3-й этаж).

Информацию уточняйте по телефону: (8692) 22-13-07.