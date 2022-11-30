Провели Международный хакатон по дизайну

В Севастополе с 24 по 27 ноября на базе детского технопарка «Кванториум» состоялся международный хакатон «Про дизайн».

В форуме для разработчиков (на самом деле, именно так переводится слово «хакатон») приняли участие около 200 участников из 4 государств (Россия, Казахстан, Узбекистан и Приднестровье), которые были представлены участниками из 44 городов, в том числе из Ярославля, Санкт-Петербурга, Тольятти, Оренбурга, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Екатеринбурга, Хабаровска, Северодвинска, Нижнего Новгорода, Уфы, Тюмени, Саратова, Темиртау, Ферганы и др.. Возраст участников — от 8 до 18 лет.

Интересно, что соревнования проходили в очно-заочном формате, причем, очники состязались в Центре цифрового образования детей «IT-куб. Гагарин», а заочники из других регионов получили возможность подключались к онлайн-лекциям, консультациям и выполняли задания дистанционно.

Самое ценное, что очники и заочники получили задания от реальных заказчиков по 8 направлениям.

В числе заказчиков продукта графического дизайна – компании «Payberry», которые заказали брендированные подарки для заказчиков, компания «Севстар» заказала дизайн формы регистрации в своем мобильном приложении компании

В направлении «Реклама» ребята придумывали способ реализации продукта компании «Хочу суши».

Некоторые юные дизайнеры работали над 3D-моделью технопарка «ИТ Крым»

В номинации «3D-Kids» шла работа над 3D-маскотом (талисманом), отражающим ценности проекта «MICAST»

Предприятие «Крымская роза» предложило разработать для себя подарочную упаковку-конверт для косметического набора.

Были задания и по оформлению странички ВКонтакте и баннеров для сайта компании «DENMAX»

Для серии книг «Крымские страницы» от издательства «Альбатрос» ребята предложили варианты оформления книжных обложек.

Участники хакатона слушали лекции от ведущих спикеров в сфере дизайна, а еще танцевали, рисовали, собирали призовые комбинации в лототроне и даже учили основы китайского языка.

Финальный день хакатона проходил в Российской галерее искусств в формате светского раута. Там же были представлены работы участников конкурса-выставка «Твой взгляд».

В галерее ребята посетили экспозицию «Калибровка. Искусство будущего... музея» и поучаствовали в дискуссионном клубе, где говорили о современном искусстве.

Но самым важным, разумеется, стало награждение.

Победители Международного хакатона «Про дизайн» получили дипломы, сувениры от организаторов и подарки от партнеров мероприятия.

Добавим, что среди победителей — немало севастопольцев.