Принят закон о соцподдержке участников СВО и их семей

В законе 12 мер социальной поддержки, в том числе право участников специальной военной операции на получение бесплатных земельных участков.

Депутаты Законодательного собрания Севастополя большинством голосов приняли 29 ноября во втором чтении закон о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов.

На меру социальной поддержки могут рассчитывать участники СВО: военные, служащие по контракту, нацгвардейцы, сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, мобилизованные, добровольцы — граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Севастополя по состоянию на 24 февраля 2022 года и направленные для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей или для обеспечения выполнения боевых задач в ходе специальной операции.

— Ко второму чтению мы внесли в законопроект много изменений. Важно, что расширены категории — это не только служащие Министерства обороны, но и сотрудники других специальных служб, которые выполняют боевые задачи на территории, где сейчас ведется СВО. Второе, мы четко прописали в законопроекте перечень документов, которые необходимо предъявить, чтобы стать участником этих льгот, — доложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, все льготы собраны в едином законе. Процедуру подачи заявки на их получение сделают простой и понятной — через систему «единого окна» в электронной форме.

Самой обсуждаемой в городском парламенте позицией закона стала льгота на получение участниками СВО бесплатных земельных участков.

Депутаты Татьяна Щербакова, Вячеслав Горелов и Вячеслав Аксенов предлагали предоставить право на получение земельных участков только участникам СВО, которые на момент подачи заявления на получение льготы, проживают в Севастополе не менее трех лет. Они аргументировали свою инициативу недостатком земли и опасностью неисполнения закона. Против введения такой поправки выступило большинство депутатов и губернатор. Предложение отклонили. Депутаты посчитали, что никакой дифференциации севастопольцев в данном вопросе быть не может. Важно только то, что человек на начало СВО проживал в Севастополе.

— Что касается земли, по нашим предварительным оценкам на первом этапе нам понадобится до одной тысячи участков, и мы понимаем, где их взять. Это прежде всего можно сделать в рамках комплексного развития территорий (КРТ) , а также за счет земли, которая может быть в будущем передана городу от Министерства обороны, — объяснил М.Развожаев. В дальнейшем это право в законе можно дополнить финансовой альтернативой или иной компенсацией.

В результате закон был принят во втором чтении. Он предусматривает 12 мер социальной поддержки: выделение земли в Севастополе; компенсация 50% квартплаты и 50% коммунальных услуг; бесплатный проезд в городском транспорте; приоритет при приеме детей в детский сад; бесплатное посещение детского сада; бесплатное питание в садиках и школах для детей; бесплатные путевки в детские лагеря; бесплатная юридическая помощь; бесплатная социальная помощь на дому при необходимости; бесплатное обучение в средних специальных учебных заведениях; помощь при трудоустройстве.

Первую тысячу участков намерены выдавать в рамках КРТ, где предполагается многоквартирная застройка: на Северной стороне, 5-м и 7-м км, ул.Сапунгорской и в Молочной балке.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.