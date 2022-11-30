Осужден участник преступной группы, отбиравшей жилье у стариков

Суд назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев колонии общего режима главному исполнителю банды «черных риелторов», которые присваивали недвижимость одиноких стариков и людей с психическими заболеваниями.

Житель Севастополя признан виновным в совершении преступлений по двум статьям, в том числе, «мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

«Установлено, что мужчина в 2018 году вошел в состав организованной группы, с целью дальнейшего хищения недвижимого имущества престарелых граждан и лиц, страдающих психическими заболеваниями. Руководство группой осуществляли два бывших сотрудника полиции, которые на тот момент занимали должности инспектора патрульно-постовой службы и участкового уполномоченного», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В июле 2019 года и июне 2020-го члены группировки убедили двух местных жителей, страдающих психическими расстройствами, выдать доверенности на имя обвиняемого на право управления и распоряжения всем своим имуществом. На основании фиктивных договоров купли-продажи две квартиры первого потерпевшего, а также квартира и земельный участок второго потерпевшего перешли в собственность родственниц организаторов группы. Потерпевшие при этом не понимали значение своих действий, не желали продавать свое имущество и деньги от его продажи не получили.

Всего жертвами преступной группы стали пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями. «Черные риелторы» завладели шестью квартирами и земельным участком. Сейчас на всю недвижимость наложен арест.

Уголовные дела в отношении еще троих фигурантов — двух бывших сотрудников полиции и гражданского лица в настоящее время рассматриваются в суде.