На переоформление документов на землю остался месяц

Департамент по имущественным и земельным отношениям напомнил жителям Севастополя, что украинские документы на земельные участки необходимо переоформить до 1 января 2023 года.

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя информирует правообладателей (пользователей) земельных участков, оформленных до 18.03.2014 года на основании документов о праве постоянного пользования (украинских), об истечении срока возможности переоформления таких документов в правовом поле Российской Федерации.

«В соответствии с Законом Севастополя №46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Севастополя» украинские документы необходимо переоформить до 1 января 2023 года. Необходимость переоформления в российском правовом поле обусловлена в том числе тем, что в соответствии с законодательством РФ земельные участки не могут принадлежать юридическим и физическим лицам на праве постоянного (бессрочного) пользования», — объяснил директор департамента Александр Ксенофонтов.

Заявления о переоформлении документов принимаются во всех МФЦ. Консультацию по переоформлению документов можно получить по телефонам: (8692) 53-52-26 и (8692) 55-70-23.