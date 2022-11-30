«Коралл» закрывают, так как магазин не приносит прибыли

Ювелирный магазин «Коралл» на пр.Нахимова объявил о закрытии. Новость вызвала немало вопросов и сожалений. И пусть обычные севастопольцы не каждый год покупали там украшения, само существование магазина напротив Приморского бульвара было знаковым и символическим.

«Коралл» был приметой центра Севастополя с 60-годов прошлого столетия. Большинство представителей старшего поколения именно там покупали то, что знаменовало самые важные этапы жизни: кольца на свадьбу, цепочки и серьги в честь рождения детей, а затем серебряные ложки по случаю первых зубов внуков и правнуков.

С 1 января 2023 года ювелирный магазин закроют навсегда. «Севастопольская газета» узнала о причинах такого решения у директора «Коралла» Виктории Воробьевой.

Главной она назвала неприбыльность торговли. Получилось, что сейчас магазин работает в убыток, а собственнику это не интересно.

— Все уже решено. Сегодня мы не вытягиваем, а работать себе в убыток нет смысла. Это помещение принесет владельцу больший доход в случае его аренды или продажи, — поделилась директор.

Причин нерентабельности несколько. Например, расположение магазина в самом центре города. Как оказалось, это обстоятельство работает не «за», а «против», поскольку центральные улицы города сейчас не воспринимаются в качестве места совершения покупок. В каждом торговом центре сейчас есть свои ювелирные бутики или отделы. Туда можно подъехать на машине, в отличие от «Коралла», у которого припарковаться практически невозможно.

— Конкурировать с сетевыми магазинами очень сложно, хотя качество изделий у нас традиционно лучше и интересней даже при существующем паритете цен, —

продолжила директор.

Еще одна причина — с 1 января для всего ювелирного производства, включая торговлю, отменяется упрощенная система налогообложения. Работать станет еще сложнее, притом, что покупателей нужно привлекать явно не накручиванием цен, что, кстати, неизбежно при существующих экономических условиях в стране.

В.Воробьева не исключает, что, возможно, дело в недостатке рекламы. Но и тут у сетевиков больше возможностей оплатить аренду билбордов и регулярные ролики на телеканалах. Хотя, по ее словам, попытки как-то улучшить положение вещей предпринимались, на рекламных щитах так и писали: «Мы существуем, мы есть! Мы работаем!»

Это была реакция на отдельные попытки покупателей уточнить местоположение ювеирного магазина вопросом: «Это где-то в районе бывшего «Коралла»...»

В связи с закрытием в магазине объявлена распродажа. В магазин потянулись покупатели, правда все больше, люди в возрасте. Две покупательницы выбрали пару золотых колец, еще двое женщин склонились над витриной с золотыми цепочками, рассуждая о своевременности покупки с учетом объявленных скидок: мол, золото всегда в цене.

— Конечно, жаль. Наши продавцы знают всех клиентов, помнят, кто что покупал или даже мерил, — грустно улыбнулась В.Воробьева.