Картины из стекла

Говорят, что красота спасет мир. Так считает и Александра Рыжаева, которая создает красоту собственными руками. Речь идет о картинах в стекле, а точнее, витражах.

С недавнего времени мастер живет в Севастополе и создает витражи в технике Тиффани в своей небольшой мастерской.

Само слово ассоциируется с известным ювелирным брендом, и эти ассоциации не случайны: легендарный стекольный дизайнер и художник Луи Комфор Тиффани — сын короля бриллиантов и основателя одного из самых известных ювелирных домов Чарльза Льюиса Тиффани. Сам же Луи Комфор Тиффани стал наиболее ярким представителем витражного дела стиля арт-нуво (ар-нуво, модерн), ценители которого есть во всем мире. Оно и понятно — витражи Тиффани — это соединение богемной роскоши и сдержанной классики.

В беседе с корреспондентом «Севастопольской газеты» А.Рыжаева рассказала, что занимается витражами уже 10 лет и сама не очень понимает, как, будучи юристом по образованию, превратила внезапное увлечение в профессию.

— Вот так случилось... Увидела в интернете красивые картинки витражей и решила пойти поучиться их делать у частного мастера. Сначала для себя, чтобы просто уметь. Когда обнаружилось, что нравится и получается, пошла работать в известную московскую фирму по производству витражей, где и опыт приобрела, и руку набила, — рассказала А.Рыжаева.

На вопрос, в чем особенность этой техники, она пояснила, что каждое стеклышко оборачивается медной фольгой и затем запаивается. Это позволяет делать швы более тонкими и аккуратными, в отличие от привычных витражей, когда стекла вставляются чуть ли не в металлический профиль. Примеры таких витражей привычно и теперь видеть в остеклении оконных проемов храмов и церквей, и от этого восприятия хочется уйти. Многие люди напрямую связывают само понятие витражей с чем-то грубым, громоздким, избыточно ярким.

— Витражи получались массивными, с толстыми швами. Использование же фольги позволяет делать их изящными, ажурными, выкладывать тонкий объемный рисунок, используя не только плоские, но и объемные элементы. А еще для этой техники характерны тончайшие цветовые переходы, — рассказала мастер.

К сожалению, не все понимают эти отличия. Бывает, что на дизайнерское предложение использовать витраж в квартирном интерьере отвечают решительным «нет». Большинство людей даже не представляют, что в данном случае речь идет совсем об ином, а в современном интерьере использование авторских витражей — модная дизайнерская тенденция.

Конструкция на просвет

— Тренд современного интерьера — монохромность. Витраж становится тем акцентом, который делает его эксклюзивным за счет использования разных фактурных прозрачных стекол и различных техник, таких, как фьюзинг — утверждает мастер, поясняя, что фьюзинг — это технология изготовления деталей витража путем спекания цветного стекла в печи. Разноцветные кусочки вплавляются друг в друга и превращаются в настоящую картину, которую нужно смотреть на просвет. Это могут быть полотна дверей, оконные стекла, панно, внутрикомнатные перегородки, подвесные потолки.

Действительно, хорошо выполненный витраж смотрится оригинально, дорого и статусно.

Из Москвы в Севастополь А.Рыжаева переехала в 2015 году. Признается, что здесь тема использования интерьерных витражей оказалась не столь популярна. На помощь мастеру пришел интернет, общение с представителями городского художественного и дизайнерского сообществ, соцсети.

Волшебные стеклышки

Исходным материалом для готовых изделий служат цветные витражные стекла заводского изготовления. Производят такие в США, странах Европы, к которым в последнее время технологически подтягивается Китай. До недавнего времени без каких-либо проблем их можно было купить через интернет в специализированных магазинах Москвы или, скажем, Краснодара. Однако в последнее время по известным причинам это делать становится все сложнее, да и цены заметно подросли.

От эскиза до паяльника

Создание витража — сложный процесс. Все начинается с эскиза, который согласовывается с заказчиком, что и дает отмашку к началу процесса изготовления.

По эскизу размер в размер А.Рыжаева вырезает стекла, каждый кусочек обтачивает на шлифовальной машинке с подгонкой фрагментов друг к другу. Далее каждое стеклышко по периметру обматывается специальной фольгой, чтобы спаять их между собой. После этого фрагменты выкладываются на ровную поверхность и вручную запаиваются паяльником.

— Это довольно трудоемкая и кропотливая работа, — делится мастер.

По словам А.Рыжаевой, при всем дизайнерском консерватизме ценители такого решения в интерьере в Севастополе все-таки есть. Даже при том, что дело это недешевое и штучное — самый простой рисунок стоит от 50 тысяч рублей за квадрат.

Далее цена возрастает пропорционально трудозатратам, стоимости материалов, сложности и насыщенности рисунка.

Светильники, панно, зеркала

Желающие научиться витражному мастерству в Севастополе есть. А.Рыжаева говорит, что могла бы создать даже школу или студию. Но для реализации такой идеи нужны средства, которые могли бы обеспечить соответствующие объемы заказов. В работе обучение шло бы куда быстрее.

Кстати, витражную технику Тиффани можно использовать не только в объемных работах, но делая небольшие детали интерьера: светильники, зеркала, люстры, декоративные лампы... Что бы это ни было, каждое такое изделие отличает авторский посыл, призванный гармонизировать пространство, возможно, даже время.