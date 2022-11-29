В Крыму делают «зубы дракона»

Завод в поселке Школьное в Симферопольском районе начал производство противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности для нужд военных.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов в соцсетях.

«С утра посетил лицей в Жигулиной роще, а после выехал на завод вибропресованной продукции в поселке Школьное. Тут построили крупное, современное предприятие по выпуску бордюров и тротуарной плитки. На встрече с коллективом выяснилось, что руководство завода приняло решение внести свой вклад в поддержку наших военных. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности», — написал Л.Бабашов.

Мощности завода позволяют выпустить до пяти тысяч бетонных изделий в месяц, вес каждого составляет 1,2 т. Такие противотанковые бетонные конусы называют «зубами дракона».