В Бахчисарайском районе отстрелили волка

В двух километрах от села Отрадное Бахчисарайского района отстрелен волк, «который доставлял хлопоты жителям близлежащих населенных пунктов», сообщили в госветслужбе Крыма.

Специалистами государственной ветеринарной службы от добытого животного отобран патологический материал для исключения вируса бешенства.

В соответствии с приказом о регулировании численности охотничьих ресурсов Минэкологии Крыма в срок с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 года охотникам разрешено добыть 145 особей волков.

В Севастополе в течение 2022 года в границах Нахимовского и Балаклавского районов запланировано отстрелить 35 волков.