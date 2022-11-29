Публичные слушания по бюджету провели заочно и не слишком репрезентативно

На сайте Законодательного собрания опубликовано заключение рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Публичные слушания проведены в заочной форме. Всего в них приняли участие два физических и одно юридическое лицо. Подано четыре предложения:

1. Обращение жителя села Верхнесадовое по вопросу строительства централизованных сетей водоотведения в селах Байдарской и Варнаутской долины Орлиновского муниципального округа, а также по строительству водонапорных башен в с.Подгорное, с.Верхнесадовое (ул.Гагарина), с.Верхнесадовое (ул.Симиренко), с.Родниковое (Орлиновского МО и Верхнесадовского МО);

2. Обращение жителя ул.Советской по вопросу о недостаточном финансировании в 2023 году, предусмотренном для государственного унитарного предприятия «Севтеплоэнерго»;

3. Обращение представителя ТСН «Гидротехник» по вопросу строительства дороги к Монастырскому шоссе от ул.Дениса Ракицкого;

4. Обращение представителя ТСН «Гидротехник» о строительстве 3-го блока водопроводных очистных сооружений ГУ-3.

В понедельник, 28 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Севастополя Михаил Развожаев настроил коллег на принятие на следующий день на очередном заседании в Законодательном собрании бюджета в первом чтении.

— На сессии появятся дополнительные вопросы, которые нужно будет отработать, в том числе и вопросы, которые у нас внутри до сих пор остаются спорными. Поэтому между первым и вторым чтениями надо будет и с комитетами отработать, и внутри правительства. Я был в командировке в Москве, обсуждал вопросы бюджета этого года и выпадающие межтарифные по теплоснабжению, по лизингу. Минфин подтвердил, что до конца года мы все все эти деньги получим, соответственно, наши бюджетные дефициты будут ликвидированы, — объяснил задачу М.Развожаев.