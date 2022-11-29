Предлагают обсудить комплексное развитие территории на Северной стороне

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя оповестил жителей Севастополя о начале общественных обсуждений документации по планировке территории на Северной стороне, в районе улиц Богданова, Челюскинцев и Энергетиков.

Обсуждения пройдут в онлайн-формате до 26 декабря. Документация к ним будет опубликована на сайте департамента со 2 по 16 декабря.

Предлагается обсудить перспективы застройки территории клмплексного развития (КРТ) площадью 320,8 га на Северной стороне. Речь идет об одной из семи, а впоследствие, шести территорий, которые были утверждены решением Градсовета в декабре 2021 года. Но тогда площадь КРТ «Северная» была заявлена в 268,2 га.

В опубликованном оповещении говорится о проектных решениях по данной территории, которые, отличаются невиданным для Севастополя размахом.

Так, в рамках КРТ на данной территории предусмотрено размещение многоквартирных жилых комплексов с подземными автостоянками, один многоквартирный жилой комплекс со встроенным детским садом на 84 человека, два многоквартирных жилых комплекса со встроенным детским садом на 100 мест, три детских сада на 300 мест и пять детских садов на 340 мест, две школы на 1500 мест, одна школа на 1600 мест, и школа на 2000 мест. Именно это значится в документе.

Но даже это еще не все! Там же предполагается построить два торгово-развлекательных центра, три физкультурно-оздоровительных комплекса, шесть спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа разного назначения, четыре гостиницы, рынок, амбулаторно-поликлинический центр, театр юного зрителя, театр танца, ледовый дворец, аквапарк с гостиницей, административно-деловые центры и станцию скоростной электрички.

Для реализации всего перечисленного необходимо выполнить ряд условий. Для начала необходимо принять Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также заключить соглашение/договор о КРТ с правообладателями земельных участков и объектов недвижимого имущества.

Кроме того, должен быть утвержден проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братское кладбище защитников Севастополя, Храм Св.Николая», а также принято решение об отмене или корректировке утвержденной документации по планировке территории линейного объекта «Строительство ГРС-3 Севастополь», с выносом данного проектируемого объекта за границы территории разработки проекта.

Как сообщается в документе, предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений могут подавать по интернету или принести в письменной форме в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу ул.Рабочая 5а.