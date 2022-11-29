Поддержка словом, делом и песней

В Евпатории состоялся концерт севастопольского поэта и исполнителя Андрея Соболева. Он спел для бойцов-десантников, проходящих слаживание в Крыму, за тысячи километров от родного дома.

Как доброе напутствие воинам, отправляющимся на линию боевого соприкосновения, звучали авторские песни и стихи о войне, о мире, о любви и нашей великой Родине.

На концерте гвардейцам-десантникам были переданы письма со словами поддержки, написанные учащимися Уютненской школы-гимназии.

В ответ мобилизованные поблагодарили крымских общественников за оказанную им весьма весомую помощь при подготовке к участию в СВО.

Организаторы концерта — Евпаторийское отделение РООВДВ «Союз десантников Крыма», Общественный совет Евпатории и Евпаторийская школа искусств.