На студентов Морского института большой спрос

Зарубежные компании-судовладельцы стали обращаться в Морской институт Севавтопольского госуниверситета с просьбами направить студентов на практику. Предложений больше, чем самих студентов.

«Мы даже не можем выделить столько практикантов, сколько требуется. Значительное количество студентов трудоустраивается в процессе практики. Это как корабелы, так и студенты плавающих специальностей», — рассказал директор Морского института Дмитрий Бурков.

По его словам, выпускники «плавающих специальностей» также активно трудоустраиваются на вспомогательном флоте Черноморского флота. Они как действующие члены экипажа участвуют в походах в Сирию и другие регионы.

В 2023 году институт планирует создать направление по подготовке портовых служащих и стивидоров, а также открыть филиал в Мариуполе.