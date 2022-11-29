На Куликовом поле высадят 200 павловний

Алея из двух сотен красиво цветущих деревьев появится в Севастополе на участке от ул.Маршала Бирюзова до ул.Николая Музыки.

Как сообщили в ГБУ «Парки и Скверы», сейчас там ведется работа по высадке саженцев павловнии. Обещана аллея из 200 деревьев.

Павловния быстро растет и, как отмечают экологи, наиболее благоприятно влияет на качество воздуха.

Павловния — высокорослое и быстрорастущее дерево с крупными листьями и душистыми цветами.

Его название появилось из-за ошибки немецких естествоиспытателей Филиппа Зибольда и Йозефа Цуккарини. Они хотели дать растению название по имени дочери российского императора Павла I Анны Павловны (1795—1865), которая помогла финансировать их экспедицию в Юго-Восточную Азию. Назвать род словом Anna было уже невозможно, поскольку такой род уже существовал, а отчество Павловна немцы сочли вторым именем принцессы.