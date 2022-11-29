На газету для ветеранов выделили дополнительную субсидию

На издание и доставку севастопольским ветеранам печатной газеты дополнительно выделили субсидию в размере 4,3 млн рублей. Соответствующее постановление принято 28 ноября на внеочередном заседании правительства города.

Как сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, речь идет об увеличении субсидии Автономной некоммерческой организации «Севастопольский Дом ветеранов» в размере 4,332 млн рублей на обеспечение подписки и доставки печатного средства массовой информации ветеранским организациям в четвертом квартале.

— Фактически она не прерывалась, но необходимо увеличение субсидии в указанном размере, — сказал о ветеранской подписке на «Комсомольскую правду. Севастополь» С.Бездольный.

Он также анонсировал перераспределение 281 тысячи рублей управлению информационной политики за счет средств экономии, образовавшейся в департаменте внутренней политики по результатам проведения торгов и в рамках проведенных закупок. Деньги пойдут на обеспечение выхода периодического печатного издания «Слава Севастополя», учредителем которого после прекращения существования старейшей городской газеты, теперь является управление информационной политики.

Газета прекратила выход 1 июля 2022 года из-за экономических трудностей. ООО «Редакция газеты «Слава Севастополя» передало права на издание управлению информационной политики. Договор об этом был подписан 11 августа 2022 года.