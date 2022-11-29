На базе СевГУ откроют институт фундаментальной медицины

Севастопольский государственный университет получил лицензию на обучение студентов лечебному делу. Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения будет создан уже в следующем году.

«В 2023 году правительством Севастополя за счет регионального бюджета запланирован набор 50 студентов медицинских направлений подготовки, проходящих обучение по договорам о целевом обучении, из числа выпускников школ Севастополя», — сообщили в пресс-службе СевГУ.

Для целевого набора из городского бюджета будет выделено 5 млн рублей. Кроме того, выпускники школ смогут поступать на факультеты «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» и «Сестринское дело».

Все клинические кафедры будут открыты на базе медучреждений города.

«Несмотря на то, что в Симферополе есть мощная медицинская академия с большими традициями, проблема с медиками существует уже много лет, и очевидно, что в Севастополе есть ниша, требующая дополнительных мер по медицинскому образованию,» — считает ректор СевГУ Владимир Нечаев.