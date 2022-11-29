Музейные сувениры — стильно и познавательно

В последние годы неизменной частью музейного мира стала торговля сувенирами. К всемирно известным музеям робко подтягиваются музеи поменьше. Севастопольские не стали исключением.

Современные музеи и художественные галереи сейчас переживают настоящую эпоху возрождения. Они больше не желают выглядеть нафталиновым пристанищем зануд, одиноко гуляющих по гулким залам. Музеи хотят развиваться параллельно с современным искусством и технологиями, соответствовать своему времени и быть интересными для посетителей и, в первую очередь, молодежи.

Именно поэтому в последние годы неизменной частью музейного мира стала торговля сувенирами, или, говоря малопонятным, зато современным языком, «музейным мерчем». Этот самый мерч продают и в Лувре, и в Третьяковке, и в Эрмитаже.

Речь идет не только о классических альбомах по искусству, наборах открыток, блокнотах и внушительных научных монографиях музейных искусствоведов, но и чисто о функциональных предметах, вполне могущих быть использованными в каждодневной жизни и при этом позиционирующих своего обладателя, как человека креативного и просвещенного.

Шоппер с репродукцией картины Казимира Малевича, приобретенный в Государственном Русском музее, не только привлекает внимание, но и характеризует своего обладателя как человека интеллигентного и не чуждого миру искусства.

Для самих музеев мерч — это способ самопродвижения, ведь сувениры и есть популяризация собственного бренда и хранимых в музее ценностей. Не говоря уже об ощутимой выгоде, которая в иных случаях приносит музею до четверти дохода.

Фантазии музейщиков нет предела. Наряду с магнитиками на холодильник и брелоками в иных сувенирных лавках можно купить портмоне, косметички, сумки, бижутерию, кружки, тарелки и прочее. И в конце концов мир давно согласился с репликами на классические музыкальные произведения в виде телефонных рингтонов — тот же мерч, но в музыкальном варианте.

К всемирно известным музеям робко подтягиваются музеи поменьше и не столь пафосные. Почему бы и нет, если это работает? Севастопольские не стали исключением.

От амфор до панамок

В Херсонесском историко-археологическом музее-заповеднике сувениры туристам предлагают, что называется, испокон веку.

Сегодня количество предложений вместилось в две комнаты небольшого отдельно стоящего магазина. Цены вполне позволяют каждому что-то увезти о Херсонесе на память. Можно, например, купить футболку с изображением античных колонн, панамку с надписью «Херсонес», шелковый платок с мотивами византийской мозаики, брелок со стилизованной древней монеткой, авторский магнитик, открытку, небольшую картину, панно, чайную ложку. Особый интерес традиционно вызывает керамика: амфоры разного размера и разной цены — от 250 и до нескольких тысяч рублей, тарелки, статуэтки.

Продавец сувениров пояснила, что, в основном, все изделия изготавливают частные фирмы. Еще есть немного амфор из белой глины Балаклавского керамического завода, но это, по ее словам, то, что осталось. Новых поступлений, скорее всего, уже не будет.

Для более осведомленных покупателей предлагается краеведческая литература. Было любопытно увидеть среди книг «Неопубликованное наследие Инны Анатольевны Антоновой», бывшего директора Херсонесского музея.

По словам сотрудников заповедника, в сезон сувениры хорошо раскупают, что приносит ощутимую прибыль заповеднику.

Приобщают к истории и культуре

Еще более продвинутым оказался Музей героической обороны и освобождения Севастополя. Ассортимент их сувенирной продукции в их магазинчиках — более 500 видов. Предлагаются кружки, магниты, сумки-шопперы, косметички, книги, календари, иная полиграфическая продукция.

Среди непечатной продукции (именно такой термин употреблен в ответе на информационный запрос «Севастопольской газеты») есть предметы с фрагментами изображения картин севастопольских художников из фондовой коллекции музея, а также с авторскими рисунками, разработанными творческой группой музея. На сувенирах изображены картины, которые находятся в художественных фондах музея. К примеру, сумка-шоппер с картиной севастопольского художника Анатолия Сухоруких «Севастопольская бухта» с изображением обелиска «Штык и парус».

«В фондах музея у нас хранится около 15 работ Сухоруких. До этого мы уже выпустили шопперы с маками, а также несколько работ, которые являются разработками сотрудников музея», — рассказали в музее, анонсировав развитие темы и расширение ассортимента.

По мнению музейщиков, такого рода мерч позволит посетителям приобщиться к истории и культуре города, приоткрыть завесу тайны, хранимой музейными фондами, и немного расцветить севастопольскую осень яркими художественными красками.

От импрессионизма до поп-арта

Директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов убежден, что музейный мерч — это частичка музея, которую посетитель уносит с собой и дальше может использовать в повседневной жизни. Как правило, это изображения художественных произведений, которые оставили в душе самый яркий след.

— Выпуская шопперы, футболки, худи, бейсболки, термокружки с репродукциями художественных полотен, мы проводим своеобразное исследование. Причем в такой необычной подаче картины часто проявляются по-новому. Некоторые неожиданно для нас становятся хедлайнерами именно в таком исполнении, и это, по нашему мнению, требует анализа. Одновременно это возможность продвигать наши экспозиции и дополнить истории, которые мы рассказываем на выставках, — пояснил В.Зотов.

Самым популярным изображением для выпущенного галерейного мерча стала картина «Грибы и кабачки» — яркий образец британского поп-арта.

— Не знаю, сколько футболок с этой иллюстрацией мы продали. Было ощущение, что наши посетители всю жизнь мечтали о футболке с таким принтом, — дополнила сотрудник галереи Юлия Блоцкая.

Она рассказала, что как раз сейчас в галерее проходит реэкспозиция: на днях открывается новая выставка «Калибровка», к которой подготовлен новый мерч. На футболках — репродукции из собрания Российской государственной художественной галереи: картины Александра Татаренко «Федя из мореходки», «Мореплаванье-воздухоплаванье» Натальи Жерновской, «Чайки» Марии Федоровой и «Репродукция. Петров-Водкин К.С.Красный конь» Ивана Коржева.

Всё — после ремонта

Таким образом отреагировали на вопрос о сувенирной продукции в Севастопольском художественном музее им.Крошицкого.

По словам заместителя директора музея, сейчас первостепенная задача музейщиков — дождаться окончания затянувшегося ремонта основного здания музея, переехать и перевезти в новое здание музейную коллекцию. А тогда уж и о сувенирах можно будет подумать.