Модульный Центр крови построили и оснастили
На территории Первой горбольницы 29 ноября торжественно открыли быстровозводимое модульное здание для Центра крови.
На участке 0,4 га на территории действующего Центра крови за 179 млн рублей построили трехэтажный модульный корпус площадью 905,8 кв метров. Его ввод в эксплуатацию стал настоящим праздником для сотрудников, которые перед самой церемонией выстроились у входа.
На открытие приехал замгубернатора Александр Кулагин, представители подрядной строительной организации ООО Торговый дом «САДР», руководство больницы.
По словам А.Кулагина, новый модульный корпус появился в Севастополе благодаря финансированию правительства Москвы, а также Федеральному Медико-биологическому агентству, которое занимается развитием Центров крови по всей стране. Последнее позволило наполнить здание современным оборудованием, которое обеспечит проверку донорской крови и здоровья самих доноров.
– Это современнейшее оборудование, есть ПЦР-лаборатория и другие аппараты, которые позволяют анализировать донорскую кровь, очищать ее, проверять, заготавливать и хранить, – сказал А.Кулагин.
Как пояснил руководитель Центра крови Иван Боечко, использование нового здания и размещенного в нем оборудования позволит повысить эффективность и безопасность шиповки компонентов донорской крови.
В лабораториях будет производиться заготовка, переработка, хранение и обследование различных образцов крови доноров на гематрансмиссивные инфекции.
– Двадцать лет я мечтал собрать сотрудников в одном месте, теперь моя мечта сбылась. Корпус готов к работе, правда, надо еще получить лицензию, – обратился к собравшимся И.Боечко, отметив вклад строителей, энергетиков, работников водоканала и теплоэнерго.
После церемонии гостей и журналистов пригласили внутрь здание, предложив пройти из кабинета в кабинет, по тому самому пути, который проходит каждый донор — от кабинета предварительного обследования доноров до кабинетов забора крови и ее компонентов. И далее, до кабинетов, где находятся холодильные камеры.
В здании есть вестибюль, гардеробная, регистратура, туалеты для посетителей и персонала, кабинеты врачей и помещение для персонала, а также различные технические помещения. В здании предусмотрены чистовые зоны и хладоснабжение. Кроме того, есть быстромонтируемая холодильная камера.
– Наконец-то мы все подключили! – с очевидной гордостью заключил И.Боечко.