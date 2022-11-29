Модульный Центр крови построили и оснастили

На участке 0,4 га на территории действующего Центра крови за 179 млн рублей построили трехэтажный модульный корпус площадью 905,8 кв метров. Его ввод в эксплуатацию стал настоящим праздником для сотрудников, которые перед самой церемонией выстроились у входа.

На открытие приехал замгубернатора Александр Кулагин, представители подрядной строительной организации ООО Торговый дом «САДР», руководство больницы.

По словам А.Кулагина, новый модульный корпус появился в Севастополе благодаря финансированию правительства Москвы, а также Федеральному Медико-биологическому агентству, которое занимается развитием Центров крови по всей стране. Последнее позволило наполнить здание современным оборудованием, которое обеспечит проверку донорской крови и здоровья самих доноров.

– Это современнейшее оборудование, есть ПЦР-лаборатория и другие аппараты, которые позволяют анализировать донорскую кровь, очищать ее, проверять, заготавливать и хранить, – сказал А.Кулагин.

Как пояснил руководитель Центра крови Иван Боечко, использование нового здания и размещенного в нем оборудования позволит повысить эффективность и безопасность шиповки компонентов донорской крови.

В лабораториях будет производиться заготовка, переработка, хранение и обследование различных образцов крови доноров на гематрансмиссивные инфекции.

– Двадцать лет я мечтал собрать сотрудников в одном месте, теперь моя мечта сбылась. Корпус готов к работе, правда, надо еще получить лицензию, – обратился к собравшимся И.Боечко, отметив вклад строителей, энергетиков, работников водоканала и теплоэнерго.

После церемонии гостей и журналистов пригласили внутрь здание, предложив пройти из кабинета в кабинет, по тому самому пути, который проходит каждый донор — от кабинета предварительного обследования доноров до кабинетов забора крови и ее компонентов. И далее, до кабинетов, где находятся холодильные камеры.

В здании есть вестибюль, гардеробная, регистратура, туалеты для посетителей и персонала, кабинеты врачей и помещение для персонала, а также различные технические помещения. В здании предусмотрены чистовые зоны и хладоснабжение. Кроме того, есть быстромонтируемая холодильная камера.

– Наконец-то мы все подключили! – с очевидной гордостью заключил И.Боечко.