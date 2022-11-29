Крымские врачи освоили хирургический метод лечения ожирения

Специалисты Республиканской клинической больницы им.Семашко обучились технике проведения операций по поводу ожирения, для этого врачи прошли соответствующие курсы повышения квалификации, сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

Проведено пять подобных операций, все прошли без осложнений. Пациенты уже выписаны домой, рассказал заведующий хирургическим отделением РКБ им.Семашко Самир Закут.

Оперативные вмешательства проводятся под общим наркозом через небольшие проколы без значительных разрезов на коже. Для уменьшения желудка используются лапароскопические инструменты и сшивающие аппараты в виде трубки. Длительность операции от 2 до 3 часов, пребывание в стационаре для послеоперационного восстановления — 5-7 суток.

Сейчас такие операции в больнице им.Семашко платные. Их проводят при обязательном наличии подтвержденных медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. К показаниям лечения ожирения хирургическим путем относятся: индекс массы тела выше 40 кг/м2, индекс массы тела выше 35 кг/м2 при наличии сопутствующих ожирению заболеваний, отсутствие результата при использовании других методик снижения веса, недовольство пациента своим внешним видом.

С.Закут обратил внимание, что во избежание необходимости оперативного лечения следует вести здоровый образ жизни — придерживаться правильного питания и регулярных умеренных физических нагрузок.