Четыре здания на Историческом бульваре обещают отремонтировать до конца 2022 года

Об этом доложил исполняющий обязанности директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин на защите концепции развития учреждения до 2025 года в Министерстве культуры РФ.

Отремонтированных зданий четыре — выставочный зал и три вспомогательных помещения.

Реконструкция Исторического бульвара, которую начали в 2017 году, в следующем году будет продолжена. В обновленном виде жители увидят 14 памятников, пообещал М.Смородкин министру культуры Ольге Любимовой.

В ответ министр сказала, что «у жителей и гостей Севастополя должна быть возможность прийти в красивый парк, погулять и приятно провести время». О.Любимова выразила уверенность, что совместная работа министерства с музеем-заповедником по благоустройству Исторического бульвара позволит им это делать.

На встрече также обсуждался вопрос о реконструкции панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая начата осенью 2022 года.