Бюджет-2023 принят в первом чтении

Законопроект о бюджете Севастополя на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы был принят депутатами Законодательного собрания 29 ноября в первом чтении.

Проект основного финансового документа города на 2023 год предполагает общий объем доходов бюджета города в 59,7 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений — 35 млрд рублей. Общий объем расходов — 64,2 млрд рублей. Дефицит бюджета города на 2023 год — 4,5 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Севастополя на 1 января 2024 года — 3,7 млрд рублей.

Законопроект депутатам представил и.о. директора департамента финансов Алексей Плотников. С конструктивными предложениями и объективной критикой документа выступили прокурор Севастополя Максим Жук, депутаты от КПРФ и других фракций.

Прокуратура работает

Комментируя наиболее важные моменты, М.Жук указал, что на постоянном контроле в прокуратуре находится ряд важных социально-экономических проблем, решение которых требует финансирование из городского бюджета, но по ряду причин запланированные на 2023 год бюджетные ассигнования не обеспечивают решения этих вопросов.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Севастополе жильем не обеспечены 438 лиц из числа детей-сирот, а на следующий год запланировано обеспечить жильем всего 54 таких льготника.

Кроме того прокуратурой отмечены факты недофинансирования мероприятий по направлениям: переселение из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, восстановление прав пострадавших участников долевого строительства, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, содержание объектов гражданской обороны, ликвидация свалок строительных отходов, демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, снос самовольно возведенных и бесхозяйных строений.

Также прокурор отметил ряд нарушений, которые имеют организационный характер, связанный с порядком формирования фондов оплаты труда государственных и гражданских служащих, порядка выплаты субсидий с целью предоставления гражданам льгот по оплате коммунальных услуг и многое другое.

Уровень инфляции зашкаливает

Депутат от коммунистов Сергей Борисов рассказал, что в бюджете на 2023 год заложен индекс потребительских цен в размере 106,1%. По его словам, согласно оценке прогноза социально-экономического развития на текущий год индекс потребительских цен составляет 116,5%, а согласно данных управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю этот индекс будет даже выше — 117,5%.

Определение реального показателя инфляции имеет важнейшее значение, так как на его основе проводится индексация пенсий, заработных плат, всех социальных выплат, а также регулирование цен и тарифов. От того насколько корректно рассчитан и используется этот показатель зависит оценка уровня и темпов роста реальных располагаемых доходов населения, планирование показателей доходов и расходов непосредственно бюджета.

В результате С.Борисов констатировал нереалистичность заложенного в бюджет индекса потребительских цен.

Здравоохранение дышит на ладан

Оказалось, что несмотря на впечатляющую цифру, выделенную на здравоохранение — 10 млрд рублей, эти средства не спасут севастопольскую медицину.

На это обратила внимание глава постоянного комитета по здравоохранению Татьяна Щербакова, она подчеркнула, что значительная часть финансовых расходов приходится на ремонт и строительство больниц, сроки сдачи которых подрядчиками постоянно срываются. Она напомнила о медицинском кластере: больнице скорой помощи и онкологическом диспансере. Кроме этого Т.Щербакова сообщила о проблемах при строительстве психоневрологического интерната. Оказалось его проект нуждается в переформатировании и есть опасность, что интернат не будет построен не только к концу 2023 года, но в принципе.

Но самое основное — это вопрос с кредиторской задолженностью, возникший в севастопольском в здравоохранении, если его не решить, то, по мнению Т.Щербаковой, «лечить людей будет нечем, кормить будет нечем и более того, станут под вопросом планы по ремонту нашего высокотехнологичного оборудования. Без плановых ремонтов, которые из-за кредиторки все менее и менее выполнимы, — это оборудование использовать будет невозможно».

Сложный бюджет

Выступая в парламенте, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, назвал бюджет 2023 года «сложным».

— Бюджет сложный. Наверное, один из самых сложных за последнее время, потому что мы видим пока дефицит, который обозначен. Сразу хочу сказать, что правительство будет работать для того, чтобы этот дефицит был покрыт за счет дополнительных поступлений — как налоговых, так и безвозмездных в бюджет города Севастополя. Надеюсь, что мы не будем приходить к тому, что нам будет необходимо сформировать государственный долг, — отметил М.Развожаев.

Он уточнил, что исключение в формировании долга будет сделано для инфраструктурного кредита у Фонда национального благосостояния РФ и анонсировал получение дополнительных средств в региональный фонд из резервного фонда правительства РФ.

Кроме этого глава города указал на основные городские проблемы: традиционные долги госучреждения «Севтеплоэнерго» перед поставщиками газа, неэффективность работы Севастопольской ТЭЦ, необходимость оплаты миллиарда рублей по лизинговому контракту на троллейбусы, который был заключен в 2017-2018 годах, поиски средств на дофинансирование системы здравоохранения. М.Развожаев также остановился на вопросе возрождения промышленности, а именно Севастопольского морского и 13-го судоремонтного заводов в рамках оборонзаказа.

В результате бурных обсуждений проект закона о бюджете был принят в первом чтении большинством голосов. Не голосовала фракция КПРФ. Для внесения поправок установлен срок до 8 декабря.