Севастопольская «Каштанка» стала лучшим спектаклем в номинации «Театр-школе»

Как рассказал «Севастопольской газете» директор театра Андрей Маймусов, в течение двух месяцев на площадках Московского Губернского театра и на других столичных сценах юные зрители знакомились с музыкальными, драматическими, кукольными и пластическими постановками профессиональных коллективов со всей страны.

31 октября в Губернском театре состоялся показ спектакля СевТЮЗа по одноименному рассказу Антона Чехова «Каштанка» в оригинальной постановке Ивана Пачина. Спектакль явно понравился публике, которая заполнила все места зрительного зала. Дети с интересом следили за происходящим на сцене, а взрослые подчас с трудом сдерживали эмоции, наблюдая игру севастопольскиъ артистов.

И вот 25 ноября в театре торжественно подвели итоги фестиваля. В ходе церемонии спектакль «Каштанка» был назван победителем в специальной номинации «Театр-школе», которая была учреждена в ходе открытия фестиваля. Это стало отражением существующей реальности преподавания литературных произведений в школе, которой как раз сейчас нужна помощь театров. Об этом заявила со сцены и председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор партпроекта «Культура Малой Родины» Ольга Казакова.

В качестве награды СевТЮЗу вручили специально изготовленную для новой номинации статуэтку.

По словам А.Маймусова, участие в проекте «Культура малой Родины» позволило укрепить репертуар театра современной драматургией, а внимание художественного руководителя Губернского театра, народного артиста РФ Сергея Безрукова — помогло обрести интересные идеи и замыслы. К слову, тому способствовало и проведение в 2021 году в Севастополе фестиваля «Эхо БДФ». Первого, но, скорее всего, не последнего. О таких планах, в частности, сообщил сам художественный руководитель фестиваля С.Безруков.