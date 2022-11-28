Севастополю оставят право на катера

За региональными властями сохранят полномочия по организации морских перевозок пассажиров. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении на пленарном заседании 22 ноября.

«Депутаты Государственной Думы поддержали законопроект, сохраняющий за субъектами РФ право на организацию морских перевозок, а также право региональной власти иметь в собственности, приобретать, строить морские суда, пирсы, причалы и прочее для этих целей», — сообщила соавтор законопроекта сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.

Инициаторы проекта закона предлагают внести изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти», чтобы предотвратить ограничение прав субъектов на организацию перевозок морским транспортом.

Е.Алтабаева уточнила, что в настоящее время субъекты РФ по закону наделены полномочиями по организации морских перевозок. Однако обеспечивающий эти полномочия закон утрачивает силу с 1 января 2023 года в связи с принятием другого закона — «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Новый закон позволяет регионам организовывать «обслуживание населения внутренним водным транспортом в границах региона», что по сути позволяет организовывать только речные перевозки, исключая морские.

Как отметила сенатор, «в Севастополе, как и в ряде других субъектах РФ, например, Приморском и Хабаровском краях, Магаданской, Сахалинской и Калининградской областях, внутренний морской транспорт осуществляет необходимые пассажирские перевозки. Вопрос организации морских перевозок касается жизнеобеспечение населения и важен для многих регионов.