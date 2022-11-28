Преступность в Севастополе уменьшилась, но до благополучия пока далеко

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ, за 10 месяцев 2022 года в Севастополе зарегистрировано 5330 преступлений, что на 4,1% больше, чем за тот же период 2021 года.

Из общего числа преступлений 1377 — тяжкие и особо тяжкие, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений вот уже несколько лет составляет почти четвертую часть.

Если в предыдущие годы Севастополь почти по всем преступным позициям занимал лидирующие места среди российских регионов, то в этом году ситуации немного улучшилась. Город по прежнему в лидерах по темпам прироста числа нераскрытых преступлений (+20%), причем не раскрывается каждое пятое преступление. На первом месте этого антирейтинга — Тверская область (+27%) нераскрытых преступлений; на втором — Смоленская (+22,1%).

Кроме того Севастополь в числе лидеров по числу погибших от преступных посягательств с показателем +40,7%, на первом месте Северная Осетия-Алания (+104,9%) и Ненецкий АО (+45,5%).

По преступлениям, совершенным на улицах, площадях, в парках и скверах наш город снова в десятке лидеров. В Севастополе — это 35% от общего числа зарегистрированных преступлений — девятое место. В Москве показатель равен 35,4%, Санкт-Петербурге — 35,4%, Ростовской области — 36%. Максимум — у Воронежской области — 39%.

Оружие переместилось и айтишники уехали

Несколько лет подряд Севастополь лидировал по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия. За этот отчетный период в городе ситуация кардинально изменилась и теперь он занимает первое место среди регионов с наименьшими темпами такого прироста — минус 83,3%.

Теперь в лидерах по преступлениям, совершенным с использованием огнестрельного, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в основном приграничные-прифронтовые территории и столица: Курская область — 675%, Белгородская область — 213,3%, Москва — 203,2%, Псковская область — 150%, Республика Крым — 133,3%.

Севастополь больше не лидер по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере компьютерной информации, а также по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Статистика преступности в России

Из отчета следует, что в январе-октябре 2022 года в Российской Федерации зарегистрировано 1,7 млн преступлений, или на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 субъектах Российской Федерации, снижение — в 56-ти.

В результате преступных посягательств погибло 17,8 тысяч человек (-10,3%), здоровью 27,1 тысяч человек причинен тяжкий вред (-1,4%).

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в отчетный период сократился с 28,4% в 2021 году до 27,4%.

Больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,2%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи — 598,3 тысяч (-3,5%), мошенничества — 282,7 тысяч (+0,3%), грабежа — 25,2 тысяч (-5,8%), разбоя — 3,3 тысяч (-10,1%). Каждая шестая кража (16,6%) и каждое девятое разбойное нападение (11,4%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище или помещение.

В общественных местах зарегистрировано 502,3 тысяч преступлений (+2,1%). На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 280,1 тысяч (-2,5%) преступлений, в том числе: 8,8 тысяч (-9,6%) грабежей, 100,6 тысяч (-1,0%) краж, 1,1 тысяч (-6,4%) разбойных нападений.