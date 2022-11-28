Покупку билетов на катер и паром автоматизируют в следующем году

Автоматизированную систему покупки билетов на морской общественный транспорт обещают установить в следующем году, сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 28 ноября.

Такое обещание дано им в качестве реакции на заявление губернатора Михаила Развожаева, что по данным ЦУР (Центр развития регионом), у жителей города пока нет удовлетворения от того, как налажена продажа билетов и посадка на морской общественный транспорт.

На это П.Иено отчитался, что 16 ноября добавили еще один катер на линию Графская-Северная и увеличили количество рейсов. Число рейсов по маршруту Графская-Голландия также увеличили для перевозки студентов СевГУ.

— Кроме того, вынесли на отдаление от катеров кассовые блоки и организовали по принципу «единого окна» работу касс. Люди заблаговременно покупают билеты, могут воспользоваться любым морским транспортным средством. За счет этого увеличили пропускную способность, поскольку раньше билеты продавали непосредственно перед посадкой, — доложил П.Иено.

Он также сказал, что это первый этап, следующим планируется установить турникеты: купил билет, приложил к турникету и воспользовался транспортным средством. Также до 1 декабря обещают установить терминалы, в которых оплатить проезд можно будет с помощью единой карты ЕГКС.

П.Иено также рассказал о перспективах увеличения пропускной способности машин, ожидающих посадки на паром, за счет увеличения в два раза въезда транспортных средств внутрь «чистой зоны». Таким образом, машины будут максимально убраны с площади.

— Логистику отработаем и в последующем будем доводить ее до идеала. Отрегулируем, если есть человеческий фактор, — оптимистично заявил П.Иено.

По его информации, сейчас на площади Захарова работают три кассира, отдельно выделена касса, продающая посадочные билеты на паром.

На вопрос, когда все-таки появился автоматизированная система, П.Иено ответил, что планируется в следующем году.

— Сейчас подсчитываем, сколько это будет стоить, включая пожарное обеспечение. Это в корне изменит всю логистику, — сказал он.