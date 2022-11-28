Поговорили об организации горячего питания в школах

Совещание под председательством заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева по вопросу организации бесплатного питания учащихся 1-4 классов состоялось 24 ноября.

Представительство мероприятия оказалось внушительным. На встрече присутствовали главный государственный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталия Пеньковская, пока еще директор департамента образования Лариса Сулима, председатель постоянного комитета заксобрания по образованию Елена Глотова, директора общеобразовательных школ, представители управления Роспотребнадзора, родительского комитета и контроля школ.

Был заслушан отчет об итогах контрольно-надзорных мероприятий за организацией питания за 2021-2022 и текущий период 2022-2023 учебного года и нарушениях, выявленных в ходе мониторинга качества питания, а также путей их устранения. Кроме того были рассмотрены вопросы контроля за организацией питания; соблюдения требований санитарного законодательства и результатов родительского контроля за питанием детей в школах.

По итогам совещания даны поручения, в частности о привлечении родителей к более широкому контролю за питанием; представителям Роспотребнадзора — к проведению профилактических визитов; всем ответственным — к соблюдению санитарного законодательства.