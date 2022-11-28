Отчитались о фактах и планах компенсационного озеленения

На мероприятия по компенсационному озеленению в 2022 году направлено 31,8 млн руб. Об этом 28 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя отчиталась глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, средства были предусмотрены государственной программой города и направлялись на разработку проектов по компенсационному озеленению – на выполнению самих работ и закупку саженцев для проведения акций «Сад памяти» и «Сохраним лес».

– В 2022 году выполнены работы по озеленению 14 образовательных организаций на общую сумму 16,8 млн рублей, а также подведомственных учреждений департамента городского хозяйства в рамках заключенного контракта с Ассоциацией ландшафтных архитекторов Крыма и Севастополя. В текущем году разработаны проекты по компенсационному озеленению по 20 объектам, – сказала Ю.Гаврилова.

По ее информации, в 4 квартале текущего года планируется направить ГБУ «Парки и скверы» 13,8 млн рублей на озеленение и уходные работы для 10 территорий Ленинского и Гагаринского районов.

Улицы выбраны совместно с муниципальными образованиями, то есть по желанию жителей города: это улица Коммунистическая, зеленая зона вдоль дома №33 по улице Героев Бреста, улица Генерала Хрюкина, перекресток проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, зона отдыха напротив дома №182 по проспекту Генерала Отсрякова, зеленая зона в районе проспекта Генерала Острякова,114, зеленая зона между домами №118 по проспекту Генерала Острякова и №71 по улице Хрусталева, зеленая зона в районе проспекта Генерала Острякова,84, сквер между Косарева,2 и школой №57, улица Льва Толстого.

– В 2023 году планируется отправить денежные средства на разработку проекта по компенсационному озеленению департаменту труда и социальной защиты населения в сумме 1,3 млн рублей на озеленение 4 объектов: ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» на Хрусталева,27, Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на Н.Музыки,20, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» на Окопной,9 и ГКУ «Центр социальной помощи семье и детям» по ул.Пушкина,18.

Также запланированы денежные средства для 10 объектов ГБУ «Парки и скверы» на сумму 24,1 млн рублей: улица Рабочая, Николая Островского, Багрия, сквер на проспекте Победы в районе школы №11, улица Коли Пищенко, Улица Дмитрия Ульянова, Меньшикова, Александра Маринеско, Колобова и сквер на Столетовском проспекте.

Проекты озеленения уже есть.