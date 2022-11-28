Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,8%

С 1 января 2023 года пенсии неработающим пенсионерам повысят на 4,8%. Об этом сообщил Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федеарации.

А.Котяков напомнил, что в этом году впервые по решению президента РФ была проведена промежуточная индексация пенсий — с 1 июня они выросли на 10%.

Он также пояснил, что в рамках предусмотренной законом двухэтапной индексации (в июне и январе) в совокупности пенсии вырастут на 15,3%, по сравнению с показателем на 1 января этого года.

Прежде в Пенсионном фонде России заявляли, что неиндексация страховой пенсии работающих россиян не оказала значительного влияния на экономическую ситуацию в стране. В то же время, возвращение индексации может привести к негативным последствиям, в частности, к уменьшению выплат неработающим пенсионерам, а также дополнительным расходам из бюджета.