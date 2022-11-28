Неосвоенные гранты выдали предшественники

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя не отвечает за ошибки своего предшественника — департамента сельского хозяйства.

Такой парадоксальный вывод можно сделать из ответа на запрос «Севастопольской газеты» по поводу неосвоенных грантов на миллионы рублей, выданных на развитие сельского хозяйства региона.

Поводом для обращения послужила информация о возбуждении уголовного дела о присвоении гранта в размере 15 млн рублей. Грант-субсидия кооперативу «Севастопольский молочный комбинат» была выдана 25 ноября 2020 года. Деньги предназначались на приобретение модульного молочного цеха для переработки, фасовки и хранения молока. Но до продукции дело не дошло. Не было даже отремонтированного помещения под цех.

Как следует из ответа директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталии Скорюковой, преобразование департамента просто сельского хозяйства в департамент сельского хязяйства с рынками произошло в ноябре 2020 года, но фактически новый орган «начал осуществлять деятельность в январе 2021 года».

«За период осуществления деятельности с 2021 по 2022 год департаментом оказана государственная поддержка 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющимися главами крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами деятельности которых являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, сумма государственной поддержки составила 11 548,3 тысяч рублей», — говорится в ответе.

Как сообщили в департаменте, государственная поддержка направлена на реализацию проектов по растениеводству и животноводству. А вот гранты на «развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам» в этот период не предоставлялись.

«Судебные иски по возврату неосвоенных грантов, выданных департаментом, не подавались, по вышеуказанным причинам исполнительные производства не открывались», — сообщил департамент.

В октябре 2022 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка информировал о «начале проведения конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам». Тогда же, в октябре, прием заявок был завершен. Судить о том, как эти гранты будут освоены, можно будет только через пять лет после их выдачи.

Дела судебные

С информацией о судебных делах предшественника департамента редакции посоветовали ознакомиться на сайте Арбитражного суда. Любопытно, что на сайте суда есть информация и о нескольких исках именно от департамента сельского хозяйства и потребительского рынка по возврату грантов.

Например, в сентябре этого года суд принял иск к главе крестьянского хозяйства на возврат гранта в размере 2,5 млн рублей. В октябре суд получил заявление с требованием вернуть грант уже в размере 15 млн рублей с компании «Крымморепродукт». В 2018 году организация получила деньги на строительство цеха для хранения овощей и зерна, который должен был появиться на Фиолентовском шоссе, но так и не появился.

Есть и завершенные судебные дела по возврату грантов: по 1,5 млн рублей взяли субсидии и не смогли их освоить овощевод и грибник. Например, в мае текущего года с главы фермерского хозяйства Тимура Якупова потребовали вернуть 1,5 млн рублей.

Но на вопрос редакции, удалось ли вернуть деньги в бюджет по неосвоенным грантам, департамент предпочел не отвечать.