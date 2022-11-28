«Инвестировал» мошенникам 250 тысяч рублей

В Севастополе 49-летний мужчина, подыскивая в интернете варианты для выгодного вложения денег, нарвался на мошенников. Лжеброкер уговорил его открыть «брокерский счет», на который потерпевший перечислил свои накопления.

«В процессе общения по телефону и в мессенджерах лжеброкер убедил мужчину перечислить имеющиеся денежные сбережения на указанные им счета якобы для инвестирования в ценные бумаги. Поддавшись на уловки мошенника, потерпевший четырьмя транзакциями перечислил 253 тысячи рублей. После того, как в очередной раз у севастопольца потребовали внести крупную сумму денег в качестве страховки, он заподозрил неладное и обратился в полицию», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

«Лжеброкеры обещают большую прибыль в очень короткие сроки, при том, что ни один настоящий брокер не может гарантировать прибыль в принципе, ведь инвестирование всегда связано с риском. Признаками мошенника также является отказ назвать адрес сайта брокерской компании или отказ предоставить информацию о лицензии. Проверить наличие лицензии у брокерской компании можно на сайте Центрального банка РФ», — объяснили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Отличить настоящих брокеров от мошенников можно и простым образом: серьезные брокерские компании используют местные или федеральные номера, которые легко можно проверить на сайте. Мошенники же, наоборот, постоянно меняют номера телефонов, звонят в любое время суток и бывают очень навязчивыми.